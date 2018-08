EPN, satisfecho con logros de su sexenio; afirma que seguirá viviendo en México

El presidente Enrique Peña Nieto aseguró al periodista Ciro Gómez Leyva que se siente satisfecho y bien consigo mismo a 100 días de culminar su sexenio, al tiempo que confirmó que planea radicar en el Estado de México luego del cambio de poderes.

En entrevista para Imagen Televisión, el mandatario se dijo tranquilo ante la posibilidad de que se le investigue por violaciones a derechos humanos o corrupción una vez que deje su cargo.

“Mi actuación, el ejercicio de mi actuación, ha estado apegada a la ley. He sido muy cuidadoso en eso. En eso está mi tranquilidad. Y en que seré sometido al juicio de la historia, al juicio de los tiempos”.

Además, indicó que el tiempo y la historia lo defenderán y darán la razón a lo que impulsó en su sexenio. “Ahí están y ahí estarán los resultados para quienes los quieran aceptar, ver, reconocer. Y también para quienes se resistan a ello”.

“Será el tiempo el que defienda lo que ha dejado esta administración”.

Peña Nieto hizo una evaluación personal sobre su desempeño en la Presidencia de la República y afirmó que sentirse bien “por los logros, por los resultados, porque hay un saldo positivo para el país. Eso me da satisfacción y me hace sentir bien conmigo”.

A pregunta Expresa sobre si dejará el país al final de su administración, respondió: “No. Aquí me quedo. Soy mexiquense y espero vivir en el Estado de México”.

Finalmente, señaló que no tiene claro a qué se dedicará a partir de 1 de diciembre, pero espera mantenerse alejado de la política. “En los primeros meses, y con mis ahorros, espero dedicarme a pensar, a reflexionar, quizá a alguna labor de esparcimiento. Lo que tengo definido es que no me dedicaré a la política. Buscaré reinventarme en una actividad distinta”.

Fuente: SDP noticias