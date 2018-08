Distingue Conacyt a Miguel Ángel Vázquez

Es por los próximos 15 años como resultados de sus logros obtenidos en la realización de investigación original, reconocida, apreciable y de manera consistente

El Sistema Nacional de Investigadores (SNI) otorgó la distinción de Investigador Nacional nivel II hasta el 31 de diciembre de 2032 a Miguel Ángel Vázquez Ruiz, coordinador de la Maestría en Integración Económica de la Universidad de Sonora.

Según consta en el oficio firmado por la secretaria ejecutiva del SNI del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Julia Tagüeña Parga, se otorgó este reconocimiento a Vázquez Ruiz por sus logros obtenidos en la realización de investigación original, reconocida, apreciable y de manera consistente.

La secretaria académica de la División de Ciencias Económicas y Administrativas, Dena María Jesús Camarena Gómez, dijo que también se tomó en cuenta los resultados en la formación de recursos humanos para la tarea de la investigación, en cumplimiento al artículo 61 del Reglamento Vigente del SNI.

Vázquez Ruiz consideró un honor la distinción del SNI y consideró que es resultado del trabajo que ha realizado con gusto y por vocación durante toda su trayectoria como docente y como integrante de este organismo desde 1995, donde ha permanecido de manera continua.

“Yo creo que ven el trabajo; son 23 años respetando ciertas reglas y demostrando trabajo. Cuando digo ciertas reglas es que uno tiene que tener actualizado siempre su currículo académico, en línea con Conacyt, donde se valora la publicación en revistas especializadas, publicaciones en términos de artículos, capítulos de libros, libros y ponencias.

“Eso creo que es el campo más importante de las valoraciones de Conacyt, y creo que ha resultado, porque hay circunstancias que me han permitido desarrollarme en lo que me gusta hacer, en el caso de la formación académica que es la que yo quise tener, es la dedicación que yo quise tener, la parte que más se me da es ésta, la academia, el conocimiento, es como vocacional”, expresó.

Vázquez Ruiz recientemente cumplió 35 años de labor docente en la Universidad de Sonora en el área de las Ciencias Económicas y Administrativas, y de estos, 23 años ha sido parte del Sistema Nacional de Investigadores de Conacyt.