Destaca Cuenta Pública como la más limpia

Los resultados de las auditorías a la cuenta pública de 2017 del Gobierno del Estado por parte del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), la ubican como la más limpia, al tener un menor número de observaciones, comparado con otros años.

La Gobernadora del Estado, Claudia Pavlovich Arellano, recibió de parte del ISAF y del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, el resultado de las 672 auditorías realizadas al Poder Ejecutivo, de donde resultaron 305 observaciones, de las cuales, sólo 147 están en proceso de solventar.

Durante la reunión que fue transmitida a través de redes sociales, se informó que de las cuentas públicas de los últimos 12 años, ésta es la que menos observaciones tiene, a pesar de haber registrado un mayor número de auditorías, conforme lo establece la ley.

Además, partiendo del hecho de que “el que nada debe, nada teme”, la titular del Ejecutivo Estatal expresó su total apertura para que sea la próxima Legislatura local la que revise la cuenta pública estatal correspondiente al ejercicio fiscal 2017.

“Me gustaría mucho que fuera la próxima legislatura la que lo analizara, ellos empiezan el 16 de septiembre próximo, tendrán tiempo suficiente para hacerlo, me parece muy importante si ellos la pudieran revisar, es una recomendación, a mí me encantaría que fuera así, aquí no hay nada que esconder, todo está presentado como debe de ser en tiempo y forma, de una forma clara y una forma limpia”, indicó.

En la reunión con Jesús Ramón Moya Grijalva, Auditor Mayor del ISAF, Aarón Grajeda Bustamante, Presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, y Francisco Cuevas Sáenz, Comisionado Presidente del Instituto Sonorense de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, destacó el trabajo realizado por los funcionarios, que han entendido la prioridad del ejercicio limpio de los recursos públicos, para rendir buenas cuentas a los sonorenses.

Habrá más transparencia

Pavlovich Arellano anunció tres acciones para brindar mayor transparencia en el uso de los recursos públicos, las cuales consisten en que a través de una plataforma se de toda la información respecto a las compras que haga el Gobierno del Estado.

También se podrá conocer a través de un portal web todos los viajes que hagan los funcionarios públicos estatales, mostrando comprobantes de gastos y resultados de dichas giras, además habrá un Consejo Consultivo del Servicio Profesional de las Contralorías Internas, donde participarán representantes de la sociedad civil y el sector académico.

La Gobernadora Pavlovich recordó que a nivel federal, en la Auditoría Superior de la Federación, Sonora fue uno de los cuatro estados que registró cero pesos observados durante el primer corte auditado del 2017.