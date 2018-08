Descartan ola de violencia en Navojoa

Autoridades señalan que como todo municipio tiene sus problemas y seguirán trabajando para inhibir los delitos

En el municipio de Navojoa no existe una ola de violencia que haya salido a la luz por los recientes hechos ocurridos el pasado miércoles, afirmó Adolfo García Morales.

El secretario de Seguridad Pública en la entidad señaló que a pesar de ello mantendrán la vigilancia y la coordinación con los otros órdenes de Gobierno para asegurar la tranquilidad de los navojoenses.

Esto luego de los hechos violentos que se presentaron en ese sector, donde un hombre ajeno a un enfrentamiento entre presuntas bandas delincuenciales, falleció a causa de una bala perdida, además de que una segunda persona resultó lesionada por impacto de arma de fuego en un pie.

Reiteró que aunque la muerte de una persona siempre es lamentable, máxime si es en un hecho violento, pero no se puede afirmar que esa parte del sur de Sonora esté inmerso en olas de delitos.

“No es una ola de delitos la que está en Navojoa. Como todo municipio tiene sus problemas, me parece que en lo que va de los siete meses (del año) van siete homicidios; no estoy minimizando, pero hay que analizar en el contexto, es un hecho que se presentó sumamente lamentable y no hay que bajar la guardia”, expuso.

En cuanto a los tres hombres que fueron detenidos por la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) en el operativo que se montó, indicó que fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR) por posesión de armas y drogas, además de un vehículo con reporte de robo.

Detalló que lo que prosigue es que la PGR derive una carpeta de investigación a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) para ver si tienen relación directa o no con el homicidio de la persona, así como las lesiones del segundo hombre.

“Yo no puedo asegurar si son las personas que directamente participaron, lo cierto es que las detuvimos motivo de los filtros y de la operación que se llevó a cabo en Navojoa”, puntualizó.