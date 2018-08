¡Cotton candy burrito!: El taco enorme hecho de dulces que necesitas probar

Calma, antes de que nos echen la culpa a los chilangos por esta creación, tenemos que decir que, aunque emula a un taco, en realidad es un invento de Las Vegas, que últimamente se ha hecho famosa por sus creaciones gastronómicas.

El nuevo protagonista de las redes sociales de los amantes de la comida es el ‘Cotton Candy Burrito’ (Burrito de Algodón de Azúcar) que, como su nombre lo dice, es un burrito, pero en vez de tortilla tiene una muy buena porción de algodón de azúcar con el que se envuelven tres bolas de helado y topings como cereales de colores, chispas de chocolate, chochitos, nueces y jarabes.

Ya que elegiste el relleno perfecto, el chef lo envuelve todo, lo corta por la mitad y lo sirve en un plato para que puedas degustarlo.

Aunque este mega postre se ve bastante bonito, no sabemos qué tan bueno pueda saber. Además, si piensas en tu infancia recordarás que el algodón se pone duro cuando se humedece así que…este experimento podría convertirse en un caos si no se come antes de que el helado se derrita.

¿Lo probarías?

Fuente: SDP noticias