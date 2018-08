Le agarran la palabra a los camioneros

Le agarran la palabra a los camioneros…Vaya que donde se siguen “$acando sus trapito$ al sol”, y al parecer de manera “arreglada”, es entre los de la Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte Urbano en Hermosillo (Sictuhsa), por como ahora el líder sindical, Manuel Quiñónez Leal, denunciara que continúan sin aumentar flota de camiones urbanos, a pesar del regreso a clase. ¡Zaz!

Aunque es explicable que Quiñónez Leal ahora esté “escupiendo pa´ rriba”, por como emplazaran a huelga a esos concesionarios para el venidero lunes 27, porque no les pagan prestaciones como las del IMSS e Infonavit, de ahí que esta vez sí dieran santo y seña, del como con el inicio de las actividades en las escuelas, se les incrementa el pasaje hasta en un 70%, de ahí que eso genere un caos entre los usuarios.

Pero con todo y esa saturación de pasajeros, los de Sictuhsa persisten en mantener en operación alrededor de 300 ruleteros, de un total de más de 375 que deberían circular, de ahí el porque se agravan los retrasos o el tiempo en el que pasan por las paradas, además de que eso causa que vayan como “sardinas” y en su mayoría sin aire acondicionado, lo que los convierte en unos auténticos “hornos rodantes”. De ese pelo.

O séase que así está el atraso de los camioneros en todos los sentidos, por como “llenan” a más no poder esas unidades, lo que redunda en un pésimo servicio transporteril, que se vuelve más caótico en las llamadas “horas pico”, pero preferente por las mañanas, cuando todo mundo quiere llegar a sus actividades, a lo que se le suma el que sobre la marcha podrían sufrir algún desperfecto mecánico.

Sin embargo, lo más “sospechudo” del caso, es que apenas y Quiñónez los “echó de cabeza”, cuando ya ayer el “Presi” de Sictuhsa, José Luis Gerardo Moreno, salió a defenderse con la misma cantaleta de siempre, de que esa deficiencia es porque no les liquidan en tiempo y forma los $ub$idio$, tocante a los viajes gratuitos para los estudiantes y la compensación para el combustible para no incrementar la tarifa.

Ante lo que deducen que prácticamente “se la pusieran por el puro centro para que la bateara”, al aprovechar la recta para revivir la exigencia de un alza a las tarifas de $11.96 pesos, dizque porque el Gobierno del Estado no les hace llegar la subsidiada y ya no sacan ni pa´ darle mantenimiento a esos “rulas”, como tampoco para el disel, por según ellos los $9 y $8 pesos que cobran ya no les alcanzan.

Y como el que se lleva se aguanta, lo que es José Luis no esperó mucho por la respuesta, luego de que como de rayo se la revirara el director del Autotransporte en el Estado, Carlos Morales, al mandarle a decir que están contra de un aumento, porque apenas el año pasado se les autorizó que la subieran, aunado a que hay un presupuesto aprobado de $180 millones de pesos para ese ramo que ya se está ejerciendo.

No obstante ya envalentonados propusieron que la administración estatal se haga cargo de esa actividad, pero con todo y trácalas y pasivos, para lo cual regresarían las concesiones que explotan, ante lo que Morales Buelna les agarró la palabra y les dijo: ¡Vaaaa!, pero antes de esa entrega les revisarían las cuentas, bajo la advertencia de que tampoco les van a premiar la ineficiencia. Así las escaramuzas.

Se ve directa y sin escalas la Alcaldesa…Y la que directa y sin escalas aclaró el dato o el falso que ventilara el dirigente del partido de Morena, Jacobo Mendoza Ruiz, es la alcaldesa de Hermosillo, Angelina Muñoz Fernández, al negar con todas sus letras que pretendan modificar los reglamentos para que sigan en sus puestos los directores del Instituto Municipal de Planeación, DIF Municipal, Alumbrado Público, Agua de Hermosillo y Promotora Inmobiliaria. ¿Cómo la ven?

Toda vez que la siempre entrona de Angelina Lourdes casi casi dijo que Jacobo que “está soñando” o que mínimo tuvo una “pesadilla”, como para salir con algo que está fuera de la realidad, al restregarle que lo más seguro es que “lo agarraron dormido”, como para que afirmara lo que no es, como eso de que fueran aprobar en Cabildo Municipal una reforma para perpetua en el cargo a los susodichos funcionarios. ¡Ups!

Por lo que así estuvo la contundente respuesta de la para nada dejada de Muñoz Fernández, referente al “ruido que metiera” el representante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), previo a la sesión ordinaria llevada a cabo por los regidores el pasado martes, al apuntillar que es una falsedad, además de no creer que esos servidores públicos quieran quedarse. ¡Pácatelas!

Y para mayores señas con lo que se demostró que no intentan ponerle piedritas en el camino a la “Presimun” Electa de Morena, Célida López, afloró que la munícipe saliente hasta rechazó una propuesta que hicieran en esa reunión, a petición de la edil Hazely Juárez, para que la directora del Instituto Municipal de Planeación, Carolina Espinoza Guerrero, se mantuviera un año más en el “hue$o”.

Porque con todo y que el argumento fuera de que sería para darle continuidad a los proyectos de urbanización de la ciudad, lo que es Muñoz sin más “viriguación” objetó esa opción y sostuvo que el periodo de permanencia de Espinoza Guerrero sería igual como el de los demás, es decir, por tres años, aunado a que el comentario es de que ni siquiera hiciera méritos como para estar un día más.

Así que después de esa descobijada que le dieran a Mendoza, sí que quedó evidenciado que “anda muy fuera del hoyo”, por no decir más feo, por a todas luces estar cayendo en las grillas y ese tipo de suposiciones, que es evidente que rayan en el invento, por como exhibieran que no hay nada de cierto al respecto, lo que a la postre también deja en claro, que es de los que se deja guiar por puras “oídas”.

Tan se puso de manifiesto que el aludido cabecilla partidista “no está en la jugada”, que incluso tal vez ignoraba que con anticipación a esa cumbre de “rugidores” se había dado una nueva reunión entre Muñoz Fernández y López Cárdenas, como parte del proceso de transición, pero según esto para igualmente abordar la cuestión de que la del Implan concluyera su labor al mismo tiempo. Ni más ni menos.

Exhibe “buena voluntad” Ayuntamiento…Quienes por donde quiera que se le vea, sí que están haciendo valedero aquello de que, ¡el que abona pagar quiere!, son los operadores del Ayuntamiento hermosillense, por de a cómo con la asignación de un terreno le están liquidando parte de un adeudo al Servicio Gasolinero Alvarado, que es de la familia de la dirigente del Canaco, Mirtha Alvarado. ¡Órale!

Al ser una transacción que hizo oficial la Síndico, Lorena Vega Granillo, para que le redujeran la deuda a $14 millones de pesos, de un saldo que tenían de $19 millones, y que es lo que les había causado algunos problemas en el abasto de gasolina para las patrullas y vehículos de servicios públicos municipales, de ahí que habría que ver si les reactivaron el crédito, ante esa positiva medida. ¿Será?

De ahí que está de más el apuntar que están poniendo en práctica el dicho que dice que, ¡¡los biene$ son para aliviar los male$!!, porque si bien la Comuna le debe a los proveedores, hay muchos que le adeudan el impuesto Predial, por lo que fue precisamente uno de esos morosos que ofreció saldar su adeudo fiscal con terrenos, que es el que terminaron traspasando para bajarle a ese saldo financiero. De ese vuelo.

De tal forma que es una acción de buena voluntad que habla bien de la administración municipal que ya se va, encabezada por la priísta de Angelina Muñoz Fernández, porque con todo y que ya es cosa de menos de cuatro semanas para que entreguen el changarro, pero es evidente que están abocados a resolver la mayor cantidad de problemas y así dejar lo más saneado posible la situación con proveeduría.

Es Hermosillo de las mejores ciudades…Ahora sí que con toda y las deficiencias que pueda tener o padecer esta Capital, pero lo que es “Hornosío” sigue siendo considerada o más bien calificada, como una de las mejores ciudades para vivir por la calidad de vida que ofrece, según el estudio “Ciudades más habitables de México 2018”, realizado por el Gabinete de Comunicación Estratégica. Así el dato.

Pues de acuerdo a lo expuesto por la directora Ejecutiva de Innovación y Nuevos Proyectos de esa casa encuestadora, evaluaron la satisfacción de los ciudadanos en los ámbitos de educación, trabajo actual, situación económica, vivienda, y demás, en lo que Hermosillo obtuvo 69.13 puntos en la escala del 0 al 100, siendo superado nomás por San Pedro Garza García, San Nicolás de las Garza y Saltillo. ¡Qué tal!

Es decir que es un tipo de monitoreo el que hacen a través de ese sondeo telefónico que realizan en las 76 localidades más pobladas del País, a un promedio de 25 mil encuestados, con el fin de identificar a las mejores diez, al conocer la percepción de las personas que las habitan, de ahí que también incluya facilidades en el transporte, centros culturales y de diversión, convivencia social. De ese tamaño.

Es por eso que quien de rebote debe andar con la estima a la alza, es la Presidenta Municipal, Angelina Muñoz, a pesar de que en el rubro que tiene que ver con las autoridades quedara a nivel de un término medio, pero si se toma en cuenta de que para sorpresa en ese “top ten” no aparecen la Ciudad de México ni Guadalajara, “pos” sí que se lleva de ganada, el que se haya quedado en esa posición. ¿Qué no?

