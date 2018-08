Ganan las Chivas como local

El estrés y la presión la tenían los jugadores del Guadalajara y por esa razón los resultados eran negativos.

El técnico de las Chivas, José Cardozo, llegó con un semblante de tranquilidad y alegría a la sala de prensa y comentó que el estrés era la razón que impedía los buenos resultados.

“Muy contentos con el grupo el equipo venía sufriendo, tenía un estrés terrible cuando jugaba de local, por eso justamente tardamos en poder sumar los primeros tres (puntos) frente a nuestra afición”, dijo con tono de alivio el técnico rojiblanco.

“La afición ya necesitaba este premio”.

Para el técnico guaraní, el Necaxa planteó un partido defensivo por lo que las Chivas tuvieron que ser pacientes para poder obtener el triunfo 1-0.

“Tuvimos que romper la muralla que puso el Necaxa, me parece que el planteamiento de ellos era esperar a ver qué hacía Chivas, por eso justamente tuvimos paciencia para circular la pelota y tener posesión””, comentó el DT.

Javier López y Gael Sandoval salieron del campo por molestias musculares, pero José Cardozo destacó la actuación de sus jugadores.

“Fueron unos guerreros porque dejaron todo en el campo de juego, estaban comprometidos con sacar los tres puntos. Vamos a poner el mejor once que nos pueda volver a dar los tres puntos”, afirmó.

Dependerá de la gravedad de sus molestias si tienen participación el viernes es en el Clásico Tapatío contra el Atlas.

Alan Pulido entrenó y no presentó molestias en el aductor izquierdo, por lo que puede ser elegible para el viernes.

Carlos Salcido y Raúl Gudiño dependerán de la evolución de sus malestares.