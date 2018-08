Solicitan alza en la tarifa de camiones urbanos de Sonora

Los concesionarios del servicio público de camiones, solicitaron al Gobierno del Estado, un incremento al pasaje de seis pesos. Se quiere cobrar 15 pesos, sin medir las consecuencias que traería esta alza en la economía familiar, principalmente a las familias de más escasos recursos económicos. De plano los transportistas “se salieron, – como dicen los jóvenes-, porque a cómo está la situación en el país, ni en broma se puede pedir un aumento de tarifas, menos tan alto.

Los concesionarios informaron en conferencia de prensa, que no es negocio para ellos cobrar una tarifa de nueve pesos por pasaje, por lo que el Gobierno les tomó la palabra al aceptar que el servicio público de camiones pase al Estado para su administración. Los camioneros están amenazando de estallar huelga o paro el próximo lunes en los municipios de Navojoa, Cajeme y Hermosillo. Esto como presión para que se les autorice el incremento, pero esto no funcionará.

El Gobierno del Estado está preparado para en caso de que se paralice el servicio en estos tres municipios. A partir de este jueves, empezarán los preparativos para prestar el servicio a la población y, para empezar con los trámites para que las concesiones del transporte de camiones pasen al Estado. No creo que los transportistas dejen “la gallina de los huevos de oro”, más en estos tiempos en que se incrementa el pasaje, por la temporada escolar y de fin de año.

El Gobierno del Estado rechaza tajantemente la propuesta de los concesionarios de un nuevo incremento a la tarifa del transporte, porque atenta contra la economía familiar, manifestó Carlos Morales Buelna, El Director General del Transporte. Aclaró, que el aumento de la tarifa no es competencia del Estado, sino del Consejo Ciudadano del Transporte. Sobre el ofrecimiento de los concesionarios de regresar las concesiones, el Gobierno les toma la palabra, pues se cuenta con la disposición de aceptarlas para favorecer a los usuarios, señaló el funcionario.

“Nosotros aceptamos la propuesta de que el Estado tome la responsabilidad del servicio del transporte y en consecuencia vamos a invitar a una mesa de análisis para saber qué estado financiero tiene la empresa y saber cómo empezar a operar el Gobierno esta situación, y comprobar de manera fehaciente que el servicio del transporte es suficientemente negocio, con la tarifa que tiene, para absorber las necesidades y no subir la tarifa a los usuarios”, reiteró.

Morales Buelna subrayó que no existe justificación alguna que valide un aumento a la tarifa del transporte público, dado que la última vez que se dio un incremento, los transportistas se comprometieron a mejorar el servicio y eso no ha ocurrido, por lo que no se puede premiar la ineficiencia. “De entrada decimos un rotundo no, aunque le corresponde ciertamente al Consejo Ciudadano del Transporte definir las tarifas a un nuevo aumento de tarifa, reiteró.

Detalló que el Gobierno del Estado ha implementado diversas acciones contundentes para evitar que un aumento afecte a la economía familiar, como han sido: recursos de más de 500 millones de pesos en subsidios en la actual administración (180 millones de pesos en 2016; 180 millones de pesos en 2017 y más de 105 millones de pesos en lo que va de este 2018).

Además, han entregado apoyos extraordinarios para el tema de mantenimiento de los aires acondicionados, mejora de unidades y proyectos particulares del servicio del transporte urbano. El Director General de Transporte reiteró que actualmente están en constante comunicación y atentos a la situación, a través de reuniones y mesas de trabajo para lograr las negociaciones pertinentes para beneficio del sector, sin afectar a los usuarios.

Cuenta pública 2017 del Gobierno de Sonora, la más limpia, revelan auditorías

Los resultados de las auditorías a la cuenta pública de 2017 del Gobierno del Estado de Sonora por parte del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, la ubican como la más limpia, al tener un menor número de observaciones, comparado con otros años. La Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, recibió de parte del ISAF y del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, el resultado de las 672 auditorías realizadas al Poder Ejecutivo, de donde resultaron 305 observaciones, de las cuales, sólo 147 están en proceso de solventar.

Durante la reunión que fue transmitida a través de redes sociales, se informó que de las cuentas públicas de los últimos 12 años, ésta es la que menos observaciones tiene, a pesar de haber registrado un mayor número de auditorías, conforme lo establece la ley. Además, partiendo del hecho de que “el que nada debe, nada teme”, la titular del Ejecutivo Estatal expresó su total apertura para que sea la próxima Legislatura local la que revise la cuenta pública estatal correspondiente al ejercicio fiscal 2017.

“Me gustaría mucho que fuera la próxima legislatura la que lo analizara, ellos empiezan el 16 de septiembre próximo, tendrán tiempo suficiente para hacerlo, me parece muy importante si ellos la pudieran revisar, es una recomendación, a mí me encantaría que fuera así, aquí no hay nada que esconder, todo está presentado como debe de ser en tiempo y forma, de una forma clara y una forma limpia”, indicó.

En la reunión con Jesús Ramón Moya Grijalva, Auditor Mayor del ISAF, Aarón Grajeda Bustamante, Presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, y Francisco Cuevas Sáenz, Comisionado Presidente del Instituto Sonorense de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, la Gobernadora Pavlovich destacó el trabajo realizado por los funcionarios, que han entendido la prioridad del ejercicio limpio de los recursos públicos, para rendir buenas cuentas a los sonorenses.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: Dios nos regala 24 horas al día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.