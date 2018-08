Diputado electo con antecedentes penales será coordinador del PRD en San Lázaro

El PRD eligió a Ricardo Gallardo Cardona para coordinar la bancada del partido en la Cámara Alta, quien estuvo preso un año y cuenta con antecedentes penales por el presunto desvío de más de 200 millones de pesos cuando era alcalde del municipio Soledad de Graciano Sánchez en San Luis Potosí.

Gallardo Cardona también fue cuestionado al difundirse una imagen de él portando un arma larga; aunque asegura que ésta fue recortada y tomada como parte del programa Subsemun (Subsidio para la Seguridad en los Municipios) en un campo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) donde atrás se encontraba una patrulla municipal.

“Esta foto, que recortada y después movida en las redes sociales para desprestigiar mi campaña, fue un acto sublime de lo que se llama redes sucias o campaña negra que a final de cuentas no funcionó”, aseguró el diputado electo.

El presidente del Sol Azteca, Manuel Granados, dijo en conferencia que el próximo coordinador cuenta con la experiencia para asumir el cargo y confían en que realice un trabajo responsable.

“Las autoridades federales determinaron justo que no había ningún procedimiento y por tanto al no haber ningún procedimiento fue absuelto de esa causa, por tanto, no hay jurídicamente ningún indicio, ni ninguna responsabilidad”, expresó Granados.

En enero de 2015, el perredista fue detenido y puesto preso por 11 meses por la Procuraduría General de la República (PGR) por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita durante su alcaldía en 2012 y 2014.

Además es señalado de provocar violencia en la mismo municipio, cuando su padre Ricardo Gallardo Juárez era alcalde de ahí.

La Legislatura LXIV empezará su trabajo el próximo 1 de septiembre.

Fuente: SDP noticias