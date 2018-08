Defensa no prevé pedir libertad de Javier Duarte

La defensa del exgoberador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, no contempla solicitar su libertad, luego de que la Procuraduría General de la República le dejara la puerta abierta a esa posibilidad.

Y es que la dependencia federal le retiró el delito de delincuencia organizada y lo reclasificó por el de asociación delictuosa, lo que significa que el ex gobernador veracruzano, podría obtener la libertad provisional, pues el nuevo ilícito no considera la prisión preventiva oficiosa.

Información difundida en el noticiero de Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, señala que la penalidad para delincuencia organizada es de 20 años, en tanto que para asociación delictuosa es de cinco a diez años.

Este miércoles, los abogados de Duarte de Ochoa conocerán el contenido de la acusación y cómo integró la PGR las pruebas en el expediente para evaluarlo.

Si bien se puede solicitar que el veracruzano siga su proceso en libertad por tratarse de delitos no graves, los abogados no lo harán pues no es conveniente debido a que en el estado de Veracruz hay tres denuncias abiertas en su contra.

