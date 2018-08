Comparece “Layín” por desvíos ante un juez en Nayarit

Hilario Ramírez, el ex alcalde de San Blas está acusado de malversar 12 millones de pesos en la venta de un aeródromo.

Hilario Ramírez, el ex alcalde de San Blas conocido como “Layín”, compareció ante un juez en Nayarit acusado de malversar 12 millones de pesos en la venta de un aeródromo.

“En su momento van a saber la resolución que va a dar aquí el Gobierno”, afirmó en entrevista con medios locales.

Ramírez aseguró que se presentó a comparecer voluntariamente y que su próxima aparición ante el juez será el 27 de agosto.

Su defensa pidió ampliar el plazo para retrasar la audiencia de vinculación a proceso.

En marzo, la Auditoría Superior del Estado de Nayarit denunció ante la Fiscalía estatal al ex Edil de San Blas por los delitos de peculado y ejercicio indebido de funciones, donde están involucrados también la ex síndico y el ex secretario municipal de San Blas, Armida Silvestre Juárez y Mario Vázquez Flores, respectivamente.

Esta investigación penal se suma a la que cuatro regidores y la tesorera municipal interpusieron en meses pasados por el mismo presunto delito que cometió “Layín”, quien en 2017 buscó la Gubernatura de Nayarit por la vía independiente.

El ex alcalde ganó notoriedad cuando confesó en un acto público que durante su gestión “robó poquito”.