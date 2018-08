Asalta comando en hospital de Veracruz

Fueron 18 empleados a quienes los hampones sometieron y amarraron con cinturones; les roban dinero y teléfonos celulares

Un comando de ocho personas amarró y asaltó esta madrugada a 18 trabajadores de guardia del Hospital de Villa de Allende, en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz.

Según medios locales, alrededor de las 03:00 horas el grupo armado ingresó para robarse el cajero automático situado en el área de consulta externa, pero fracasó.

“Definitivamente no pudieron robar el cajero a pesar de que lo intentaron, se trajeron del área de mantenimiento un tanque de acetileno para cortarlo y no pudieron”, explicó Raymundo Gushiken Nakagawa, director del nosocomio.

“Al no poder le sustrajeron pertenencias a los trabajadores, a los 18 trabajadores que tenemos de guardia, y les robaron dinero y sus celulares”. Los empleados del hospital fueron sometidos y amarrados con cinturones.

Asimismo, una guardia de seguridad fue golpeada por los sujetos, por lo que fue trasladada para su atención médica a una clínica del ISSSTE.

El director afirmó que solicitará a las autoridades estatales reforzar la seguridad en el hospital.

Abaten policías a dos

En otro hecho, dos civiles fueron abatidos por elementos de la Policía Estatal en calles del municipio de Nogales, Veracruz.

Los hechos ocurrieron la tarde de este miércoles, cuando los elementos recibieron el reporte de hombres armados que circulaban en una camioneta.

Al ubicar la unidad, los agentes fueron recibidos a balazos, iniciando una refriega.

El saldo de la balacera fue de dos personas muertas y una más herida.

Uno de los abatidos sería Mario ‘N’, identificado por autoridades como líder de una banda delictiva que opera en la región.