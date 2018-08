Luce bien el del Tribunal de Justicia

Es “de acción” retardada el de la SEP

Se apunta “palomita” titular de la SEC

Le abonan punto a favor a Comisario

Luce bien el del Tribunal de Justicia…Y al que le queda aquello de que las apariencias engañan o de que “hay que cuidarse de las aguas mansas”, es al titular del Tribunal de Justicia Administrativa, Aldo Padilla Castaño, por como en su comparecencia de ayer ante Columnistas Políticos “enseñara el traer mucho en la bola”, en cuanto al manejo de esa instancia. ¡Órale!

Con lo que se demuestra que si bien el citado funcionario originario de Empalme y de profesión abogado, siempre se ha manejado con un perfil bajo, en su exposición dejó en claro que siempre se le ha dado el ejercicio del servicio público, a partir de los diferentes cargos que ha ocupado, tanto en el ámbito federal, como estatal, como cuando se desempeñara en la dirección Jurídica de la Conapesca en el País.

De ahí que Aldo empezara por ubicar la trascendencia y alcances que tiene esa institución que representa y que es algo así como el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, donde despacha Francisco Gutiérrez Rodríguez, pero en lo que tiene que ver con los casos referentes al rubro gubernamental del Estado y los municipios, para dirimir todo tipos de denuncias de carácter administrativas y fiscales. De ese pelo.

Es por eso que precisara, que aunque pareciera que es un área donde no tuvieran mucha chamba, como prueba puso sobre la mesa que actualmente atienden poco más de ¡¡4 mil 700 querellas!! y más de mil cada año, es decir, un promedio de tres diarias, de ahí que al interior ya estén divididos por rubros, a fin de darle curso a esos juicios, que en muchas de las veces son por demás polémicos. ¿Cómo la ven?

Y es que cuando se pensaba que ese Tribunal sólo recibía quejas tocante a lo laboral, resulta que hoy en día sólo equivalen al 25% del total de los asuntos que litigan, por ahora la mayoría estar relacionadas con lo administrativo, porque según el marco legal que los rige, hasta las multas de todo tipo pueden impugnarse, así como los rechazos de solicitud de permisos de las diferentes oficinas de Gobierno.

Ese es el panorama operativo que pintara Padilla Castaño, para ubicar el contexto de lo que hacen, y apuntillando que contra lo que pudiera pensarse, sí “tienen dientes” o están facultados como para llevar los procesos hasta sus últimas consecuencias y ejecuciones, y para mayores pruebas puso como mal ejemplo la situación que enfrenta el “perdido” alcalde de Empalme, Carlos Enrique Gómez. ¡Ñácas!

Eso al adelantar que llegado el momento a ellos también les tocará “ajustar cuentas” con referencia al controvertido “Kiriki” Gómez, junto con los del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), donde las manda auditar, Ramón Moya, para que le finquen las consabidas responsabilidades, por como hay empleados del Ayuntamiento empálmese a los que desde hace meses que no les pagan.

Pero al margen de esas sonadas controversias que puedan suscitarse, es obvio que el ex Tribunal de lo Contencioso, después de la reforma del 2014, es un ente más bien informativo y normativo, al fungir como un mediador legal para las cuestiones que tengan relación con las acusaciones contra los 72 Ayuntamientos, así como el Gobierno del Estado, paramunicipales y organismo oficiales autónomos.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Es “de acción” retardada el de la SEP…Ahora sí que donde estuvo ¡¡el detalle!!, como dijera el desparecido cómico Cantinflas, mismo que provocara el problemón del bloqueo vial que realizaran los estudiantes y paterfamilias del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 11 por faltas de aulas, es que simple y llanamente no les informaran del cómo estaba esa anomalía. ¡Zaz!

Por únicamente así entenderse que hasta que los afectados se manifestaran y por enésima ocasión cerraran el bulevar Morelos y la calle frontal donde se localiza esa “Prepa”, es que el delegado o más bien desligado de la SEP, Francisco Antonio Zepeda Ruíz, se dignara a salir a dar la cara para atenderlos, cosa que debió haber hecho antes, para darles a conoce que ya estaban gestionando la solución de esa falla.

Pues sólo hasta entonces es cuando Zepeda Ruíz salió a decir que habían iniciado esos cabildeos para que la Secretaría de Educación Pública (SEP), dependiente de la Federación, dotara a ese plantel de 150 pupitres y seis aparatos de refrigeración, que es algo que se supone que debieron hacer con anticipación o antes de que iniciara el presente semestre, por lo que así está esa deficiencia. ¡Pácatelas!

Con lo que se confirma que entre Francisco Antonio y la directora de esa preparatoria federal, Magaly Arreola Sánchez; así como el Auxiliar Académico de la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios (Uemstis), José Barrera Díaz, nomás no se hace uno, como lo exhibe el que tardíamente se reunieran con los manifestantes para precisarles como están las cosas.

Si se analiza que en los Conalep y el Cobach Villa California tampoco iniciaron actividades por ese motivo, como lo reconociera el Subsecretario de Educación Media Superior, Onésimo Mariscales, pero la diferencia es que a esa comunidad escolar sí la previnieron y tomaron en cuenta, al incluso notificarles con tiempo, que por esa situación las clases iniciarían hasta mañana “juebebes” 23 de agosto. ¡Ups!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Se punta “una palomita” titular de la SEC…Quien vaya que pasó la prueba, con lo que fuera el regreso a las aulas para los alumnos de Educación Básica, que son los de los niveles Preescolar, Primaria y Secundaria, es el encargado de despacho de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), José Víctor Guerrero, por como las escuelas volviera a la vida sin mayores contratiempos. De ese vuelo.

Tan esa así que quien avaló ese inicio escolar por demás ordenado, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al visitar la Primaria “Luis López Álvarez” de la colonia Café Combate, donde no únicamente convivió con el estudiantado, si no que además los exhortó a ser respetuosos y solidarios, pero a la par también “tomó nota” de que todo estuviera al pie del renglón, para que no faltara lo más elemental.

En esos términos es que a Claudia le aflorara la niña que lleva adentro, en el marco de esa ceremonia que encabezara para abanderar a los alumnos y maestros, en lo concerniente al ciclo escolar 2018-2019, al como madre que es aconsejarles estudiar y esforzarse, pero sobre todo el obedecer a sus padres, por ser una convencida de que un profesor y un niño pueden cambiar el mundo, al aprender y crecer.

De ahí que más emotiva no pudo estar esa simbólica bienvenida que Pavlovich Arellano les diera, para oficializar el que 610 mil escolapios, de los cuales 509 mil son de centros escolares públicos y el resto de planteles privados incorporados, de nuevo tomaran su lugar en los mesabancos, con una asistencia del 99.96% de los maestros, por solamente doce estar pendientes de asignar, de los 25 mil 456 mentores.

Así estuvo “la palomita” para Guerrero González, porque junto con pegado se entregaron más de medio millón de paquetes escolares y uniformes, de ahí que no fuera producto de la casualidad ese buen arranque, si no del trabajo previo que llevaran a cabo, con todo y que la propia “Gober” reconociera, que deberán estar pendiente de los pequeños detalles o los posibles imponderables.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Le abonan un punto a favor a Comisario…Con todo y los peros que le puedan poner, pero la que sí que representa una de cal para el Comisario General de la Policía Municipal, Jorge Andrés Suilo Orozco, es la declaración que acaba de ventilar el presidente de la Unión de Comercios de Hermosillo, Rubén López Peralta, de que han bajado los robos a negocios en le primer cuadro de la ciudad. ¡Qué tal!

No en balde es que López Peralta destacara, que más menos así ha estado la mejoría en ese rubro de la inseguridad en la Capital, al destapar que antes el promedio de robaderas y asaltos era de alrededor de cuarenta mensuales, mientras que hoy en día solamente han registrado una media docena, lo que aquí y en China ya representa una disminución del casi un 85%, lo que obviamente que ya pinta. ¿Qué no?

Lo que traducido al español significa que están dando resultados los operativos especiales de vigilancia que Suilo Orozco y compañía han implementado en esa zona, al tener una veintena de agentes distribuidos en tres turnos de labor, a fin de “echar mucho ojo” de manera permanente, lo que han complementado con un contacto directo y de cercanía con el personal de esos changarros. Así el dato.

Y para el caso igual trascendió que no han escatimado en equipo, por en esa área tener comisionados a dos motociclistas y una par de patrullas, con la consigna o misión de que realicen rondines, lo que han complementado con elementos policíacos de los llamados de Proximidad, para que tengan una comunicación permanente con los operadores de una treintena de esos establecimientos. De ese tamaño.

De tal forma que así ha estado el acierto de Jorge Andrés, como lo ponderara el mencionado representante de esa Unión de vendedores, como parte de una estrategia de respuesta inmediata, ante lo inseguro que se había vuelto ese sector comercial, donde “no se la acababan” con los atracos, y eso que por falta de tiempos quedara en planes el proyecto de crear una base policíaca en ese punto de “Hornosío”.

