Salvan suicida con cervezas

En la ciudad de Saint Paul (Minnesota, Estados Unidos), dos samaritanos salvaron la vida de un hombre que trataba de suicidarse invitándole a beber cervezas, informan medios locales.

Jason Gaebel y Kwame Anderson se desplazaban en el camión repartidor de cervezas cuando vieron a un individuo amenazando con tirarse de un puente.

‘Oye, ¿qué estás haciendo?’, ‘no tienes que saltar’, agregó Anderson. ‘No me conoces, no te importa’, respondió el suicida, a lo que Kwame contestó: ‘Si no me importara, no estaría aquí ahora’.

En ese momento, Anderson recordó las tácticas de negociación utilizadas por el personaje de Denzel Washington en la película ‘El plan perfecto’ e intentó ganarse la confianza del sujeto.

Anderson corrió a sacar un ‘pack’ de cervezas, abrió unos frascos e invitó al individuo. El sujeto se bajó y se acercó, aunque no logró tomar ni una gota de cerveza debido a que los paramédicos se lo llevaron a un hospital.

Fuente: elsiglo