Insta a dialogar para solucionar problemas

El que se bloqueen calles de gran afluencia en días de tanto tráfico y ajetreo como lo es el regreso a clases no es la solución a los conflictos, afirmó la Gobernadora del Estado Claudia Pavlovich Arellano.

Esto ante el bloqueo que realizaron padres de familia y alumnos del Cbtis 11 del bulevar Morelos, ante la exigencia de espacios donde estudiar, por la falta de mesabancos.

El bloqueo provocó la molestia de miles de automovilistas que circulan por esta rúa la cual es de las más transitadas de la ciudad, con lo cual se estuvo afectando a terceras personas.

Pavlovich Arellano explicó que se trataba de un problema de índole federal, por tratarse del Cbtis, órgano adscrito a la Secretaría de Educación Pública, por lo que el encargado de atender el problema fue el delegado en el Estado, Francisco Antonio Zepeda Ruíz.

“A mí lo que me preocupa en el sentido y se los digo tan claro como es, es que se bloqueen calles, cales de gran afluencia como lo es el bulevar Morelos, muchas personas llevaban a sus hijos a las escuelas, a trabajar y que quizá por eso llegaron tarde”, expuso.

Invitó a los padres de familia y alumnos, además de ciudadanía en general, para que cuando busquen la solución a una problemática determinada, procuren no afectar a terceros.

“Yo sí invito a la sociedad que puede manifestarse como debe de ser, dentro de la escuela, donde está el problema o si gustan cerrar la escuela; pero me parece que ahí pierdes el derecho de afectar a los demás…a las miles de personas que pueden llegar tarde a un trabajo cuando bloqueas una calle. Esto no es el DF señores y no va a ser el DF”, enfatizó.

Otros problemas en inicio de clases

Por otra parte, indicó que en Hermosillo se presentó un problema de desabasto de agua no sólo en las escuelas, sino también en 150 colonias del norte y noroeste de la ciudad, debido a fallas que tuvo el Ayuntamiento en el área de pozos conocida como “Los Bagotes”.

En lo que respecta a la distribución de las becas para estudiantes de escuelas particulares, señaló que se trata simplemente de apoyar a quienes más lo necesitan, pero se atenderán las quejas para revisar los casos.