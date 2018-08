Los mexicanos ¿tenemos el gobierno que merecemos?

¿Los mexicanos en general y los hermosillenses, en lo particular, merecemos los gobiernos que tenemos y los que tendremos? Evidentemente sí, porque no hemos aprendido la lección y como prueba tenemos el resultado de la reciente elección presidencial y municipal.

Aunque la mayoría diga que votaron por “un cambio”, lo cierto es que vemos difícil que se logre éste, porque si por la víspera se saca el día, como reza el refrán, la gente que rodea al futuro presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, deja mucho que desear, sobre todo por sus nexos con los priístas de antaño.

Parece que el Mesías de Morena, está rodeándose de la camarilla de su juventud, cuando militaba en el PRI y de paso, con honrosas excepciones, escogió lo “peorcito” de otros partidos para sumarlos a su círculo más cercano.

En el caso de Hermosillo, también se cuecen habas y vemos a personajes ligados con Guillermo Padrés, que están muy cercanos a la expanista y posteriormente morenista, Célida López Cárdenas, quien a partir del 16 de septiembre despachará como alcaldesa de este municipio, esto es, se corre el riesgo de que regresen aquellos que fueron rechazados abiertamente hace tres años.

Por cierto, escuchamos a Célida, en una entrevista a través de la web, con el director del semanario Primera Plana, Francisco Javier Ruiz Quirrín, en donde la vimos mucho más madura, más centrada, sin la fogosidad o agresividad que observamos en campaña.

Además, también consciente de que requiere el apoyo de los medios de comunicación para contribuir en la consolidación de sus proyectos, para hacer llegar a la sociedad los mensajes y los programas de atención a la sociedad vulnerable.

Una vez más Hermosillo está en quiebra al terminar una administración

Y una mala costumbre que lamentablemente estamos viendo los hermosillenses cada tres años, es que al final de una administración municipal ésta se encuentre prácticamente en quiebra, como lo estamos viendo actualmente, lo que ha obligado al Ayuntamiento a pagar la deuda de gasolina con la entrega de dos terrenos.

¿Cómo llegamos a eso?, ¿cómo una empresa puede financiar 19 millones de pesos en combustible a una administración municipal? Son miles de litros de combustible que no sabemos en dónde o si se gastaron.

Hay que recordar que hace unas semanas se denunció que las patrullas no pudieron salir ni los recolectores de basura tampoco, por la falta de gasolina.

Se supone que en esta administración que inició Manuel Ignacio Acosta y culminó Angelina Muñoz, no se repetiría lo que se había vivido con anterioridad, sin embargo, de nuevo vemos la ciudad deteriorada.

Si bien es cierto los daños que observamos en el municipio, son a consecuencia de las lluvias recientes, a diferencia el trienio anterior, cuando desde un año antes se detuvieron los trabajos y la ciudad quedó destruida, el hecho de que apenas haya efectivo para pagar los sueldos y que se tenga un pasivo de cientos de millones de pesos, nos dice que algo no se hizo bien o que en algún lado equivocaron el camino.

Y ello precisamente deja un mal sabor de boca entre los ciudadanos que están viendo que es lo mismo el pinto que el colorado y que esperan que la ya muy próxima administración morenista, no sea más de lo mismo y en tres años más nos estemos lamentado de la crisis, de la deuda o de la quiebra.

Para colmo, esta situación no es privativa de Hermosillo y hay localidades como Guaymas, Empalme, Cajeme, en donde la situación está peor que aquí y eso es mucho que decir, sobre todo en la ciudad rielera, en donde el edil, Carlos Enrique Gómez, tiene 70 días sin ir a trabajar y parece que ya no tiene intenciones de hacerlo, ni para entregar la estafeta, mientras que los trabajadores y los proveedores no hayan la puerta por la falta de pago.

Correo electrónico [email protected]