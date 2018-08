PRI tuvo una derrota dolorosa, pero no definitiva: Ruiz Massieu

Claudia Ruiz Massieu, ratificada este martes como presidenta nacional del PRI hasta 2019, resaltó que el camino que recorrerá el partido no es fácil, sino la batalla más ardua en muchas décadas; aunque dejó claro que la derrota en los comicios fue dolorosa, pero no definitiva.

Estamos en campaña permanente, tenemos frente a nosotros meses de mucho trabajo, esfuerzo y sacrificio; no puedo prometerles que el camino será fácil, ni cómodo; al contrario, les aseguro que será la batalla más ardua que hemos librado en muchas décadas”, comentó.

A pesar de que prevé un camino complejo, Ruiz Massieu aseguró que el PRI conserva “la fuerza, la energía, el espíritu y la voluntad de renovarse”.

Lo que pase con nuestro partido está enteramente en nuestras manos y de nadie más, ni de nuestros adversarios, ni de las circunstancias. Caminaremos este trayecto juntos”, agregó.

Resaltó que el PRI enfrentará un escenario que jamás había experimentado: ser simultáneamente una oposición al poder ejecutivo y un partido minoritario en el poder legislativo.

No hay que señalar al adversario para buscar explicaciones, para encontrar respuestas hay que voltear a vernos a nosotros mismos, como partido todos somo corresponsables; hay que decirlo, no supimos defender nuestro partido, nos olvidamos de nuestros orígenes cuando abandonamos la acción política de base, privilegiamos el pragmatismo sobre nuestros principios, nos dejamos seducir por el poder”, detalló.

¿Usted en qué clase social se encuentra; muy alta, alta, pobre o muy pobre?

Hace mucho tiempo que desapareció la “clase media” y solo quedan los millonarios, ricos, pobres y los muy pobres. La clase media podrían ser los pobres, que a diario trabajan para poder llevan el sustento diario a casa, abonar su mensualidad de su vivienda y pagar sus servicios básicos. Los millonarios y los ricos tienen para eso y más. Los muy pobres no tienen ni para pagar lo básico y todos los días buscan, con trabajo y tesón, escalar un escalón más y ubicarse entre los pobres.

Las familias de la “clase media”, o sen los pobres, siempre andan “a la cuarta pregunta”, que cuando pagan una deuda no pagan otras, y así se la pasan toda su vida, hasta que logran avanzar, que es cuando los hijos empiezan a aportar algo de sus bajos o altos salarios como aporte familiar. Luego los hijos se casan y vuelvan los atrasos, pero los compromisos de los padres ya son mejores. Paul Getty, uno de los hombres más ricos del mundo en otras épocas decía: Trabajando no te hace rico, porque no te alcanza el tiempo para pensar en cómo hacer dinero, el trabajo quita mucho tiempo.

Y Tenía razón. La mayoría de los trabajadores entran a las 8:00 de la mañana a laborar, les dan una o dos horas para que se echen un taco a medio día, regresan después a sus actividades. ¿A qué horas piensas, si el tiempo apenas te alcanza para comer apurado? Menos si los trabajadores comen dentro de la empresa.

En México, por Ley, se tiene que trabajar ocho horas efectivas diarias, permitiéndole al trabajador una o dos horas para comer. O, laborar siete horas corridas, como en la burocracia. En las empresas privadas los patrones prefieren que sus empleados trabajen ochos horas “quebradas”. Con estas medidas le echan a perder el día a sus empleados. Ni modo. Así dice la ley. Lo bueno, en el caso de Sonora, que hay empleo, lo que falta es que sean bien pagados. Ya viene AMLO.

Dicen que con el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) muchas cosas van a cambiar, por eso el slogan de su partido, “La esperanza de México”. Esperemos que así sea…Lo qué les dijo, hay que trabajar duro y no atenerse a las promesas de López Obrador, porque no es el primer candidato que promete cambios, por lo general en todas las campañas los candidatos prometen y prometen “y lo que dan son puros palos”, como dice la canción Marieta. “Marieta no seas coqueta…”.

Habrá tres sonorense en el gabinete de López Obrador; esperemos que le vaya bien a Sonora

En los nombramientos que dio a conocer en forma oficial el presidente electo, López Obrador, habrá tres sonorenses en su gabinete, ello son: Alejandro Esquer, secretario Particular, originario de Ciudad Obregón; Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad Pública, de Bavispe; y, Ana Gabriela Guevara Espinoza de Nogales. Los tres estarán muy cerca del presidente.

Otros funcionarios: Lázaro Cárdenas Batel, Coordinador de Asesores; Gabriel García Hernández, Coordinador General de Programas Integrales de Desarrollo, será el jede de los delegados federales y estatales; Alfonso Romo, Jede de la Oficina de la Presidencias.

En ayudantía de la Presidencia estará Daniel Asaf, se encargará de la seguridad; Coordinación de Estrategia Digital estará Raymundo Artís Espriú; Coordinador de Comunicación Social y Vocero del presidente, será Jesús Ramírez Cuevas; en la Coordinación General de Políticas y Gobierno será César Yáñez.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: Dios nos regala 24 horas al día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.