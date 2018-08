Caen 7 ex policías por desapariciones en Veracruz

Los detenidos forman parte de la operación del “Grupo Fiel”, que probablemente participó en más delitos de esa índole en el periodo 2011-2016, durante la administración de Javier Duarte

Siete ex policías de Veracruz fueron detenidos por su probable participación en la desaparición forzada de dos hombres en abril de 2013, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

En conferencia, el Fiscal Jorge Winckler afirmó que los detenidos forman parte de la operación del “Grupo Fiel”, que probablemente participó en más delitos de esta índole en el periodo 2011-2016, durante la administración de Javier Duarte.

Según Winckler, los ex comandos de retenes y agentes policiacos detuvieron a Hugo Javier Campos y Alfonso Pérez García en la vía Xalapa-Coatepec, quienes posteriormente fueron trasladados a la Academia de Policía El Lencero, donde no se supo más de ellos.

“Demuestra (estas dos desapariciones) que también los retenes a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública durante la Administración del Gobernador Javier Duarte de Ochoa fueron utilizados para desaparecer forzadamente a personas”, acusó en las instalaciones de la Fiscalía, en Xalapa.

“Con la complacencia y un grupo de élite del ex secretario de Seguridad Pública, Arturo “N””, especificó sobre el ex funcionario detenido en 2017.

Los aprehendidos fueron identificados como Jesús Osiel “N”, ex comandante de retenes; Alejo “N”, ex comandante del retén Arenales, y José “N”, ex elemento de la Fuerza Especial de la Secretaría de Seguridad Pública.

Además, los ex policías estatales Alberto Francisco “N”, Ana “N” y Benjamín “N”.

Aunque en imágenes apareció el nombre de Ricardo “N” como el séptimo detenido, en el informe del titular de la Fiscalía fue omitido.

Todos los detenidos, con orden de aprehensión desde el pasado 16 de agosto, están a la espera de que el juzgado de primera instancia resuelva su situación jurídica en los próximos días.

El 19 de enero de 2016, en La Barranca de La Aurora, en el Municipio de Emiliano Zapata, fueron hallados al menos 19 cadáveres en una fosa, de los cuales 13 fueron ocultados por autoridades en turno.

De esas 13 víctimas, sólo se logró la identificación del ex policía David Lara Cruz, cuyo cuerpo fue llevado al Municipio de Alto Lucero para simular que ahí fue encontrado.

Por este caso han sido detenidos ex mandos de la Policía de Veracruz, como el ex director general de Servicios Periciales, Gilberto Aguirre Garza; Carlota Zamudio, ex delegada de la Policía Ministerial en la Zona Centro-Xalapa, y María del Rosario Zamora González, directora de Investigaciones Ministeriales.

Así como Luis Ángel Bravo Contreras, ex titular de la Fiscalía estatal capturado en junio pasado en la Ciudad de México.