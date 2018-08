Que poco a poco sacan a flote a Aguah

Poco a poco sacan a flote a Aguah…Y los que sí que poco a poco han ido saliendo a flote, después del aguacerón que cayera el pasado sábado, son los de Agua de Hermosillo (Aguah), por los estragos que les causará en sus sistemas de distribución, ya que 16 pozos salieron de operación, en perjuicio de los habitantes de 150 colonias del norte de la ciudad, que se quedaron sin el abasto. ¡Zaz!

Por lo que así está ese “anegado” saldo que diera a conocer el Coordinador Operativo de esa Paramunicipal, Rafael García Flores, a raíz de las inundaciones que se presentaran en esas áreas de captación acuática, a cuya reparación se abocaron de inmediato, de ahí que el plan que se traen, es el restablecer el servicio “al 100” o en su totalidad para mañana miércoles. De ese pelo.

Porque de acuerdo lo ventilado por el director de esa dependencia, Renato Ulloa Valdez, hasta ayer ya estaban al 80% del restablecimiento de esos siniestros que provocara ese llovidón, y que dejara sin agua a los sectores comprendidos del bulevar Morelos al Poniente; y del bulevar Camino del Seri al bulevar Progreso, lo que representa el 30% de lo que abastecen, es decir, casi la tercera parte de la Capital.

O séase que así de graves estuvieron esos daños en la infraestructura de Aguah, ya que en base al recuento que hiciera García Flores, de los 1350 litros por segundo que se dejaron de inyectar a la red, ya han logrado recuperar de 300 a 400 litros por segundo y proyectan que así continúe de manera paulatina, siempre y cuando no se registre otro tormentón de esos que no se ven todos los días. Así el avance.

Y más se ha resentido esa afectación derivada de la paralización de ese pozerío, no sólo porque ha sido difícil el acceso a ellos, por como quedaran inundados algunos de esos puntos, sino además porque coincidió con el regreso a clases, que es cuando más demanda hay de ese vital líquido, por lo que muy seguramente que muchos alumnos acudieron a clases con unas “aromas”, y no precisamente a rosas.

Es por eso de la recomendación que le hicieran a quienes habitan en esa zona de esta Ciudad del Sol, a fin de que tomen sus previsiones, porque de no haber lluvias o eventos extraordinarios que causen precipitaciones pluviales mayores, contemplan que ya será cuestión de uno o dos días para que esa suministrada se normalice y que ese elemento salga como siempre a chorros por las llaves.

Lo que volvió a demostrar que a Renato y sus operadores no les ha faltado, a la hora de enfrentar toda clase de contingencias, porque cuando no han sido los “apagones” de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), también causados por esas atípicas tormentas, han tenido que sortear los “sabotajes” delincuenciales en esas instalaciones, generalmente para robarles el cableado. De ese tamaño.

Sin embargo lo que consideran que está de resaltarse, es el poder de reacción que han tenido Ulloa Valdez y compañía, como lo exhibe el que hayan minimizado los tiempos en que atienden y reparan esos desperfectos, que son de esos que a todos “le pegan”, porque no hay mayor urgencia doméstica que quedarse sin agua y “luz”, pero más de la primera, por ser elemental para todas las actividades.

Siguen sin hacer la tarea en el Cbtis 11…Donde vaya que siguen sin hacer la tarea más básica, es en el hoy cada vez más desprestigiado Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (Cbtis) 11 de esta “Capirucha”, como lo refleja el que ooooootra vez bloquearan el bulevar Morelos y la calle Alfredo Eguiarte, ahora por la falta de aulas. ¡Así la falla!

O séase que hasta para exigir un techo escolar en esta ocasión alrededor de 300 alumnos y padres tuvieron que salir a protestar, después de que la directora, Magaly Arreola Sánchez, al parecer no tuviera la capacidad para asegurar esa gestión, de ahí la petición a todos los niveles de autoridad, para que les resuelvan esa deficiencia, que por donde se le vea, sí que es de “primaria” y también de “Prepa”.

Con todo y que cabe aclarar que es una problemática que le compete al sistema educativo federal, por esos centro de educación Media Superior depender de la federación, a través de la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial (Uemstis), antes DGTI, de la que es titular el tachado de fantasmal de José Barrera Díaz, por nomás no verse que alguna vez hayan resulto algo preventivamente. ¡Tómala!

Así estuvo esa nueva rebelión en el Cbtis 11, ante el temor de que el estudiantado que no alcanzara salón, pudiera perder tiempo y parte del ciclo escolar 2018-2009, de ahí el porque de esa medida de presión que llevaran a cabo, y con la advertencia que de no obtener un pronta respuesta, amenazan con tomar las instalaciones de esa Preparatoria, que ha continuado estando “en el ojo del huracán”. Ni más ni menos.

Ante lo que concluyen que a ese grado han seguido reprobando en esa escuela, que antes fuera de las más reconocida, pero que ahora ni con los edificios requeridos cuenta, de ahí que tengan que recurrir a la toma de vialidades para que les aseguren un espacio a los estudiantes, ante la complacencia y nulidad que también ha sido el pintado delegado de la SEP, un tal Antonio Zepeda, que ni la cara a dado. ¡Ñácas!

Estuvo muy movido el sector educativo…Pa´ quien dude el como esté “San Lunes” el sector educativo estuvo de lo más movido, para prueba está la manifestación que realizara un grupo de paterfamilias ante el Instituto de Becas y Crédito Educativo, del que es directora Yazmina Anaya Camargo, para pedir transparentar la asignación de esos apoyos para esuelas particulares. ¡Órale!

Aunque consideran que es una reacción natural, si se toma en cuenta que de 12 mil 887 solicitudes de beca que recibieran, seleccionaron a 8 mil 82 becados, pero además bajo nuevos criterios, según esto para que fuera más justa esa entrega, buscando en todo momento beneficiar a los que tengan una mayor necesidad de ese respaldo, de acuerdo a lo expuesto por Anaya Camargo. De ese vuelo.

Al hacerse la aclaración de que en esta ocasión se otorgaron bajo tres normas fundamentales, como es a niños con discapacidad; así como a hijos de madres jefas de familia; y también a quienes comprobaron menores ingresos económicos, precisamente como parte de una política para ayudar a quienes más lo necesitan y que de esa forma puedan seguir cursando sus estudios en los colegios privados.

Ya que se vale apuntar que en esos casos no es dinero en efectivo el que se les da a los beneficiarios, sino una constancia en la que se especifica un porcentaje determinado de descuento, para que se les aplique en su pago de colegiatura, como parte del convenio que el Gobierno del Estado tiene con esas empresas educativas, a partir de las anuencias que les autorizan para poder operar. ¿Cómo la ven?

A tal punto es una cuestión tan sensible, que la mismísima gobernadora Claudia Pavlovich Arellano aclarara que es un proceso que se hizo con base en la ley, pero que atenderán todas las quejas de los papás, a cuyos hijos no les tocó ese beneficio, pero entendiendo que es para quienes más los requieran, de ahí el porque no sólo sea requisito el tener un buen promedio de aprovechamiento escolar.

Razón por la cual es que se precisara, que esa selección se hace mediante un sistema de cómputo y utilizando los tres criterios antes mencionados, pero además requiriendo el que en la boleta mínimo cuenten con un 9, para poder estar en condiciones de participar. ¡Qué tal!

“Saca boleto” el dirigente del Panal…Quien ya “sacó boleto” es el “verde” dirigente de Partido Nueva Alianza (Panal), Carlos Sosa Castañeda, al salir con que a la reaparecida de Elba Esther Gordillo ya se le pasó su tiempo, como para que una vez liberada de la cárcel quiera retomar o más bien recuperar el liderazgo el Sindicato de Trabajadores de la Educación (SNTE). ¡Pácatelas!

Más menos así es como Sosa Castañeda se está “subiendo al ring” con una “peso completo”, como es Gordillo Morales, y con más riesgo después de que ayer volviera a dar señales de vida, al hacer su primera aparición en público desde el 2013, para ofrecer una conferencia de prensa en el Salón Castillo en el Hotel Presidente Continental, luego de pasar poco más de cinco años en prisión. ¡Vóitelas!

Y es que entre otras cosas “La Gorgrilla” no sólo confirmó que recuperó su libertad, sino que además se quejó de haber sido víctima de una “persecución política” en su contra, con acusaciones falsas para hacerla aparecer como culpable de delitos que según ella no cometió, a la par que adelantara que la tan llevada y traída Reforma Educativa ya se había derrumbado o mejor dicho borrado. ¿Será?

Pero con lo que si que “le pegó un rozón” al del Panal estatal, que es el instituto político que formara Elba Esther, es cuando señalara que hubo “traición” a los maestros por parte de quienes debieron haberlos defendido y no lo hicieron, en lo que sí que fue un misil directo y a la cabeza para el actual cabecilla del SNTE, Juan Díaz de la Torre, que es el que la reemplazara cuando la encarcelaran. ¡Palos!

Es por lo que intuyen que el susodicho de Carlos sí que se está metiendo entre las patas de los caballos de esa organización sindical, y todas luces por ser parte del actual grupo en el poder sentista, de ahí que habrá que ver de a cómo le va, una vez que la Gordillo vuelva “agarrar sangrita” o intente rescatar el control que tenía en esa institución magisterial en la que era vista como un mal necesario. ¡Glup!