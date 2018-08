Hoy romperá el silencio la ex del SNTE

Que podría seguirle Padrés a la Gordillo

Concreta Fiscalía una sonada detención

Ya no respeta el hampa ni a los prelados

Hoy romperá el silencio la ex del SNTE…Y ¡hoy!, ¡hoy! hay una gran expectación por lo que será la reaparición de la ex cabecilla del SNTE, Elba Esther Gordillo, y no propiamente por lo que es el inicio del ciclo escolar 2018-2019, al escoger el marco de ese evento para romper el silencio, en torno a lo que fuera el encierro carcelario en el que estuviera por poco más de cinco años. De ese pelo

De ahí que la ex manipuladora del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), estará aprovechando el acto protocolario con que el profesorado regresará a las aulas para darse a notar o más bien para dar la nota, en aras de ventilar su postura, en cuanto a lo que fuera su encarcelamiento, después de ser procesada por de delincuencia organizada y otra serie de delitos. ¡Tómala!

Y es que por encima de los pelos y señas que de, tocante a los que operaron para mandarla a prisión, después de que fuera detenida el 26 de febrero del 2013 en el aeropuerto de Toluca, Estado de México, cuando llegaba de San Diego, California, para luego ser internada en el penal de Santa Martha Acatitla, por el desvío de ¡¡mil 978 millones de pesos!!, ahora habrá que ver cuáles son sus verdaderas intenciones.

Es por eso de la expectativas que hay, por checar si a la “Gorgrilla” sólo la mueve una sed de venganza o en su defecto el interés de volver al “hue$o” que ocupara por muchos años, en su “calidad” de presidente “vitalicia”, aunque lo único cierto es que sí que tiene mucho que decir, de ahí que llegará más cargada de posibles dichos, que ni una mochila de un estudiante de nuevo ingreso. De ese vuelo.

Ante lo que no descartan que desde ayer “dormingo” Elba Esther debió haber estado ensayando, lo que esté “San Lunes” habrá de despotricar y con muchas ganas, después de los tantos años que la dejaran sin hablar o sin poder expresar nada, por estar encerrada, de ahí que por primera ocasión se le verá libre y con todas las condiciones a favor, aún y cuando hay voces que piden un nuevo enjuiciamiento.

Toda vez que la ex del SNTE señalada hasta de lo que no, saldrá con la seguridad que le da el dizque veladamente haber apoyado al entonces candidato presidencial y hoy “Presi” Electo de Morena, Andrés Manuel López Obrador, por como se viera a sus familiares más cercanos en acciones de proselitismo en su campaña, de ahí que a lo mejor éste día podría dar visos de querer volver por sus fueros. ¡Ups!

Aunque al margen de las especulaciones, habrá que esperar a detectar qué es lo que realmente se trae entre manos Gordillo Morales, de ahí el porque no solamente los salientes funcionarios del actual sexenio federal estén en ascuas, sino también el dirigente de esa organización sindical, Juan Díaz de la Torre, quien sí que debe de estar diciendo: ¡En la toooooorre!, por ser el que la reemplazara. ¡Pácatelas!

Sin embargo y por encima de grillas, lo que es a nivel estatal el Encargado de Despacho de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), José Víctor Guerrero González, ya tiene todo preparado o al pie del renglón, para lo que será el arranque de actividades escolares y el retorno a las escuelas de más de 610 mil alumnos de educación Básica, como son de los niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria. ¡Órale!

Que podría seguirle Padrés a la Gordillo…Ahora sí que si por la víspera se saca el día y partiendo de la considerada como injusta liberación con la que beneficiaran a la acusada de lo “píor” de Elba Esther Gordillo, la ex lideresa del SNTE, todo apunta a que quien también pudiera ser parte de ese paquete o trato privilegiado, es el encarcelado ex gobernador panista; Guillermo Padrés Elías. ¿Será?

Al trascender que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) será el que resuelva en definitiva si es constitucional que la Procuraduría General de la República (PGR), así como otras autoridades judiciales, “buceen” información bancaria o de sus cuentas, sin la respectiva orden previa de un Juez, que es por lo que manejan que podría “caerse” el proceso que le siguen en su contra. ¡Vóitelas!

Al manejarse que es lo que le están apostando los defensores del “Memo” Padrés, y más después de que en ese máximo órgano judicial del País ya hay la revisión de un amparo al respecto, con el que proponen declarar anticonstitucional el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, que es al que apelara la misma Gordillo; al igual que el mal afamado de Álvaro Garduño, apodado el “Lord Rolls Royce”. ¡Zaz!

Ese es el vericueto legal que ha aflorado que estarían empujando los padresistas que ahora están infiltrados en las filas del Partido de Morena, con el fin de facilitar la absolución de Padrés Elías, al que igualmente le aplicaron la imputación de delincuente organizado, y de lo cual un ejemplo muy claro es la propia Elba Esther, por como lograra librar la querella por ese concepto. Ni más ni menos.

No obstante que de “agarrar corte parejo” con ese criterio legaloide, que argumenta que se están metiendo en la vida privada de los acusados, aunque sólo se comprueba el de a cómo “se hicieron de mula$ como Pedro”, estilan que podrían venirse abajo más de dos mil juicios de esa clase o de “manoteo$” fiscales por $44 mil millones de pesos, entre ellos el del primer ex “Gober” emanado del PAN en Sonora.

Concreta Fiscalía una sonada detención…Los que vaya que acaban de concretar la detención de una verdadera fichita, son los de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), de la que es Fiscal Rodolfo Montes de Oca, como es un asesino señalado de ser un mata policías, cual es el caso de un tal Adán Arnulfo, alias “El Shaggy”, de 38 años, implicado en el homicidio de seis personas en el 2009.

Pues de esa forma es que los agentes al mando de Montes de Oca Mena ejecutaran esa añeja orden de aprehensión contra ese peligroso sicario que andaba a salto de mata, hasta que fuera deportado por la Interpol, en la frontera de Reynosa, Tamaulipas, colindante con Hidalgo, Texas, por esa media docena de muertes, entre ellos tres agentes de la desaparecida Policía Estatal Investigadora (PEI). De ese vuelo.

Razón por la cual es que desde el pasado sábado a las 14:27 horas fuera recluido en el penal de esta Capital, para que responda por los cargos de privación ilegal de la libertad agravada contra seis, homicidio calificado en igual número en agravio de Ramón, quien fuera comandante de la PEI; así como los agentes de esa corporación, José Ángel y José Antonio, y sus hermanos Jorge y Lesly, y de Javier.

Ya que el citado matón finalmente arrestado, es el autor de los sonados hechos registrados la madrugada del 15 de septiembre del mencionado año en Rosario Tesopaco, cuando junto con varios hombres sorprendieron a los afectados, a quienes “levantaron” junto con los civiles en cuestión, para luego aparecer sin vida, además de incendiar la Base Operativa de esa corporación y varios vehículos.

Así que con ese acierto se está cerrando uno de los capítulos más violentos de los últimos años en la Entidad, por la forma en que atentaran contra ese nivel de autoridad policial, lo que habla de que Montes de Oca y compañía no dejaron del lado esa persecución iniciada con la resolución judicial girada por el Juez Sexto Penal de Primera Instancia, hasta tener tras las rejas el desalmado del “Shaggy”. ¿Qué no?

Ya no respeta el hampa ni a los prelados…Derivado del como se confirmara que el hampa ya no está respetando nada ni a nadie, luego de que entraran a robar a la casa del arzobispo emérito de Hermosillo, José Ulises Macías Salcedo, con sobrados motivos es que las mayorías expresaran ¡que Dios no agarre confesados!, por como hasta a los representantes de la iglesia están $aqueando. ¡Ñácas!

Y para prueba está el como con una facilidad que espanta, el pasado “juebebes” por la “nochí” allanaran la residencia del prelado retirado, ubicada en la colonia Centenario, en los momentos en que se encontraba de viaje por su natal Guanajuato, visitando parientes, y la cuidaba una sobrina, pero que al salir por una hora aprovecharon los ladrones para llevarse hasta una caja fuerte. A ese grado.

Con todo y que es un atraco domiciliario que está por demás “sospechudo”, si se toma en cuenta que ese dispositivo para resguardar valores se encontraba oculto en un mueble, lo que deja entrever que ese o esos amantes de lo ajeno, que ingresaran por una puerta trasera que violentaran, tal vez sean conocidos del afectado, como para haber sabido donde tenía “el clavo” o lo que le hurtaron. De ese tamaño.

De esa forma es que a Macías Salcedo le “aguadearan” su travesía por tierras guanajuatenses, porque muy seguramente que desde ya debe andar de vuelta por esta ardiente Ciudad del Sol, muy probablemente para presentar la respectiva denuncia y no sólo por los $15 mil pesos en efectivo que “le volaron”, sino además por la visa, pasaporte y demás documentación, principalmente personal. ¡Glup!

Más menos así estuvo esa robada a domicilio, que es considerada de las llamadas de alto impacto, por el tipo de personaje perjudicado y lo que da de hablar, de ahí el porque al lugar acudiera personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de Servicios Periciales, a fin de tomar las consabidas huellas, con la mira puesta en dar con el paradero de esos sacrílegos maleantes. ¡Palos!

