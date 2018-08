Muere mujer tres meses después de ataque En Guadalajara

Elizabeth de la Rosa, quien sufrió quemaduras en más del 90 por ciento de su cuerpo durante un narcobloqueo ocurrido en mayo, falleció ayer

De la Rosa era madre de Tadeo, un bebé de 8 meses, quien murió con quemaduras en el 98 por ciento de su cuerpo cuando el camión en el que viajaba con su mamá fue incendiado después de un atentando contra el ex Fiscal de Jalisco Luis Carlos Nájera.

El secretario de Salud en Jalisco, Alfonso Petersen Farah, confirmó la noticia a través de su cuenta de Twitter, y en un comunicado oficial se detalló que el deceso ocurrió a las 18:45 horas.

“Lamento informar el fallecimiento de la Sra. Elizabeth de la Rosa, madre del pequeño Tadeo. Enviamos nuestras condolencias a sus seres queridos. Les acompañamos en todo momento. Descanse en paz”, tuiteó el funcionario pasadas las 21:00 horas de este lunes.

Elizabeth de la Rosa fue víctima de los hechos violentos ocurridos el pasado 21 de mayo, cuando delincuentes incendiaron la unidad del transporte público en la que viajaban ella y su bebé.

Los hechos ocurrieron el mismo día del fallido atentado en contra del ex Fiscal de Jalisco, Luis Carlos Nájera, en un restaurante de Avenida Chapultepec, en Guadalajara.

El pasado 11 de agosto, Elizabeth fue trasladada de la University of Texas Medical Branch a un hospital de Guadalajara por decisión propia y de la familia para que continuara su tratamiento.

El Gobierno del Estado coordinó el traslado aéreo de Galveston al Aeropuerto Internacional de Guadalajara.