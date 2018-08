Made in Mexico, el primer reality mexicano de Netflix

Ojalá te guste Keeping Up with the Kardashians porque Netflix acaba de realizar su versión mexicana, claro, con algunas diferencias.

“Made in Mexico” es el primer reality show del popular servicio streaming que retrata a a las socialités de la Ciudad de México y sus opulentos estilos de vida.

Es decir, no se enfoca en una personalidad sino en 9 miembros bien conocidos de la alta sociedad, revelando las vidas imperfectas de una élite aparentemente perfecta.

El elenco incluye a Pepe Díaz, Kitzie Mitre, Liz Woodburn, Carlos Girón Longoria, Chantal Trujillo, Columba Díaz, Roby Checa, Shanik Aspe y Hanna Jaff.

Fuente: SDP noticias