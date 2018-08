Irina Baeva pide su salida de Mira Quién Baila

La gente está muy enojada con la producción de Mira Quién Baila y con Irina Baeva, quien renunció a la competencia.

Resulta que la votación resultó a favor de la actriz y modelo rusa, pero ella se negó a seguir en el reality y en su lugar pidió que Rosie Rivera continuará.

La famosa alegó que tenía lastimada la costilla y los músculos pese a que el médico le dijo que le parecía exagerada la sintomatología y que no había ningún impedimento físico para seguir bailando.

A Rosie no le pareció la decisión y se autonominó para la etapa de salvación, “Si me quiero quedar aquí es porque me lo gané, no porque se fue Irina, con todo respeto”, dijo.

Actualmente Rosie Rivera y Rommel Pacheco se disputan su lugar dentro del reality de Televisa.

Fuente: SDP noticias