Harán cambios para impartir sacramentos en la Iglesia católica

A partir de septiembre se tomarán en cuenta aspectos como la edad para el bautismo, primera comunión y confirmación

A partir del próximo mes de septiembre la Iglesia Católica iniciará una nueva etapa en la ministración de los sacramentos del bautismo, la primera comunión y la confirmación, informó Ruy Rendón Leal.

El arzobispo de Hermosillo explicó que esta nueva etapa de los sacramentos de iniciación cristiana, estará regida por normas que tienen que ver con la edad en la catequesis.

Para el bautismo se tendrán que llevar cinco sesiones con catequesis pre bautismal; en tanto la primera comunión será mínima a los nueve años de edad, con catequesis escolar impartida en instalaciones de la iglesia, mientras que la confirmación será hacia los 15 años de edad.

“Pedimos que la catequesis sea de una duración de un año escolar, que sea impartida solamente en las instalaciones de las iglesias y en las escuelas que tengan permiso del Arzobispado, no tiene costo”, apuntó.

Argumentó que para mayor información y tratar casos extraordinarios relacionados con la edad, las personas deben de acercarse a las oficinas de las distintas parroquias.

“Esto parte de un hecho muy concreto, al llegar yo en la ministración de los sacramentos muy diversa de unas parroquias a otras, por ejemplo, en unas parroquias la confirmación era para niños y en otras para adolescentes”, expuso.

Argumentó que faltaba un criterio común para todas las parroquias, no sólo en la edad, sino también en la impartición de la educación y aplicación de la catequesis, lo cual ya tendrá una sola forma de hacerse.

Puntualizó que sólo se trata de una unificación de criterios para que no haya prácticas diferentes y evitar que las personas no sepan a qué parroquia acudir y a cual no por falta de formalidad.