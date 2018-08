Gabinetes de Peña Nieto y López Obrador se reunirán este lunes en la Ciudad de México

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que este lunes se llevará a cabo, en Palacio Nacional, la reunión de gabinetes del actual gobierno federal y de la próxima administración, con lo que iniciará de manera formal el proceso de transición.

Luego de una reunión que tuvo con quienes han sido propuestos como próxima secretaria de Energía, Rocío Nahle; director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett; secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, y el encargado de las negociaciones del TLCAN, indicó que este lunes daría más detalles del encuentro previsto para las 13:30 horas.

En entrevista al salir de su casa de transición en la colonia Roma, López Obrador indicó que en la reunión privada con sus colaboradores se abordaron temas del sector energético y de economía. A la vez, Alfonso Romo, próximo jefe de la Oficina de la Presidencia, indicó que en el encuentro de este lunes entre los gabinetes, entrante y saliente, se espera un ambiente de cordialidad.

Señaló que con esta reunión inicia formalmente la transición de gobierno, lo que significa que cada nuevo secretario empezará a recibir lo que el titular saliente le entregue, de acuerdo al reglamento de la Secretaría de la Función Pública (SFP). Agregó que se afinan los detalles para que el próximo 1 de diciembre, fecha en que tomará posesión López Obrador como presidente constitucional de México, “arranquemos todo”.

Registra centro comercial lleno completo y los policías “brillaron por su ausencia”

El domingo me fui a dar un “baño de pueblo” por el centro de la ciudad, en donde miles de personas, en su mayoría madres de familias con sus hijos, invadían los comercios en busca de artículos escolares y prendes de vestir para los pequeños. Las calles resultaban insuficientes para dar cabida tanta gente que cruzaban de un lado a otro buscando bajos precios y calidad, o de perdida encontrar ropa, calzado y demás útiles escolares. Las mamás y sus hijos bañados de sudor.

Era tanta la gente que los vehículos no podían avanzar en las calles y avenidas del primer cuadro de la ciudad. Y, como siempre ocurre, el Departamento de Tránsito de Hermosillo no contemplo estas aglomeraciones de personas y de vehículos, al no programar a personal de policías para que dirigieran el tráfico. La gente atravesaba las rúas en forma atropellada sin importarles ser arrollada por un auto, debido a la desesperación y al intenso calor que se registraba a medio día.

Los compradores quejándose de los altos precios de los artículos escolares, ropa y calzado, madres utilizando sus tarjetas de crédito y débito, otras esculcando sus monederos hasta gastar el último cinco, todo sea por el estudio de los chamacos, que es la mejor inversión que puedan hacer los padres de familia…Al Departamento de Tránsito no es la primera vez que le ocurre esta falta de coordinación en días de aglomeraciones de gente y vehículos, el fin de año también le sucedió.

Deben de usar autos de alquiler (taxis) placas de circulación de otro color para identificarlos

Los autos de alquiler, o del servicio público, deberían de usar placas de circulación de diferente color que los particulares, como era antes. Ahora se confunden y algunos no traen ni membrete. Otros traen membrete y no portan placas de ningún color. Creo que las autoridades deberían de poner orden en este servicio público, como en el servicio particular conocido como Uber. O sea, ¿a mi auto le pongo un letrero de taxi y ya puedo trabajar? No sé qué opine usted.

En estos tiempos modernos en donde la delincuencia se ha apoderado de muchos giros de negocio, sería bueno que la ciudadanía identificara a los autos que prestan el servicio público de pasajeros, no solo con el membrete, sino con sus placas de circulación diferentes a las del servicio particular, para saber si realmente se trata de un taxi concesionado. A los Uber uno los llama, pero también deberían de traer una identificación para saber si en verdad es un taxi particular.

Hay que recordar que los integrantes de bandas delictivas se han apoderado de muchos negocios que antes eran de familias trabajadoras, así como de grandes empresas de todo tipo que siguen vigentes gracias a los apoyos de dinero sucio, ¿por qué no de los taxis concesionados o los UBER y otras del mismo ramo? No cuesta nada cambiar el color de las placas al servicio público, no nada más de taxis, también de otros giros…Los Uber ya sabemos que son taxis piratas legales.

Carlos Alazraki, publicita del PRI, se quiere curar en salud; mata y sepulta al tricolor

Ahora resulta que el publicita del PRI, Carlos Alazraki, ya mató y sepultó al tricolor, sin el menor sentimiento de culpa, ya que su “efectiva” publicidad y promociones lo hizo perder en las elecciones pasadas y en anteriores, con Vicente Fox y Felipe Calderón, ambo del Partido Acción Nacional…Ahora, nuevamente engañó al PRI, diciéndole que ganaría la elección con José Antonio Meade Kuribreña, enviando al partido en el poder al tercer lugar. Ahora lo mata y los sepulta.

Y, como negocios son negocios, ahora buscará al partido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y, al mismo presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para manejarle la publicidad y las promociones. Mañana seguiremos comentando más sobre este tema. En lo personal creo que el PRI debe continuar como PRI, porque no puede tirar por la borda todos sus años. Además, fue fundado por el sonorense, Plutarco Elías Calle. Además, ha tenido cuatro presidentes de México nacidos en Sonora.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: Dios nos regala 24 horas al día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.