El mini super de Los Simpson existe y así es como se ve

El Kwik-E-Mart (o mini super) de Los Simpson ya es toda una realidad. Se trata de una recreación, más o menos fiel, del establecimiento atendido por Apu, la cual se localiza en Myrtle Beach, Carolina del Sur, Estados Unidos.

Dentro podemos encontrar toda clase de productos relacionados con la familia amarilla, incluyendo comidas temáticas, como las donas Lard Lad, Buzz Cola y Llamarada Moe (no, al parecer no venden cerveza Duff). Claro que la distribución de los estantes y caja es diferente, además de que no hay un simpático hindú atendiendo.

Esta es una de las 5 recreaciones de Los Simpson que se pondrán en el lugar; si notaron en el video, al lado de la tienda, esta el Teatro Azteca, donde Homero y compañía van al cine.

Fuente: SDP noticias