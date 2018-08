Doug Martin pierde el torneo por el cual terminó su relación con Yanet García

Doug ‘FaZe Censor’ Martin, jugador profesional de Call of Duty quien causara polémica hace unas semanas tras anunciar su separación con Yanet García la presentadora del clima de Hoy, utilizó las redes sociales para anunciar su derrota en el campeonato mundial de CoD, competencia por la cual decidió prepararse seriamente y tomar la decisión de su ruptura amorosa.

Complexity, el equipo al cual pertenece Censor, logró pasar de las rondas clasificatorias al posicionarse como el segundo lugar de su grupo. Sin embargo, su buena suerte se terminó en su primera duelo de eliminación perdiendo frente a la escuadra británica de UNILAD.

Censor acudió a las redes sociales para mostrar su pesar ante el mal desempeño de su equipo, aunque se mostró decidido a dar lo mejor de sí para volver el año entrante. De igual manera, aprovechó para mencionar que no quiere a Yanet de vuelta en su vida, incluso, pidió a sus seguidores (y haters) que dejen de burlarse y mandarle memes sobre la situación.

“Vine este año y dije que seríamos campeones. Me siento mal. En verdad pensé que nuestro equipo podría lograrlo. Y no, no quiero a Yanet de regreso, por favor deténganse con los memes. Soy un gamer y ganaré el campeonato en Black Ops 4″ escribió el jugador en sus redes sociales.

Fuente: SDP noticias