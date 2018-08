Confirma Alejandra su jerarquía

La arquera sonorense consiguió seis medallas entre los JCC y el Panamericano de Tiro con Arco, en Barranquilla y en Medellín, respectivamente

Al parecer el suelo de Colombia le sentó de maravilla a Alejandra Valencia quien en dos eventos consecutivos en ese país logró seis medallas, cuatro de oro, una de plata y una de bronce en la categoría de arco recurvo.

Primero consiguió el cetro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, en donde ganó tres primeros lugares, y enseguida cosechó una de oro, otra de plana y una de bronce e n el Campeonato Panamericano de Tiro con Arco en Medellín.

De paso, en el evento continental de arquería, la sonorense lideró la actuación de la terna femenil tricolor para darle a México el boleto para los Juegos Panamericanos Lima 2019.

“Me siento muy feliz por lo logrado, no por como lo obtuve, sino por lo que representa”, dijo Alejandra quien acaparó oro en Individual, plata en Equipos Femenil y bronce en Parejas Mixtas.

Además el domingo por fin pudo vencer a la estadounidense y también olímpica, Mackenzie Brown, para coronarse como campeona en la modalidad Individual en el Panamericano de la especialidad que tuvo por sede el estadio de beisbol “Luis Alberto Villegas”.

La conquista de esa medalla de oro tuvo tintes de dramatismo pues Valencia Trujillo venció en flecha de desempate a la arquera de Estados Unidos en un duelo memorable en que la sonorense vino de atrás para responderle con un nueve a Brown quien había metido la flecha en el ocho.

“Creo que es la primera vez que tiro (le gana) contra Mackenzie (Brown) y estaba muy emocionada por eso, porque ya quería hacerlo”, señaló la arquera de Sonora quien comandó de punta a punta la modalidad Individual pues fue la número uno en la clasificación (1,924 puntos).

“Fue bueno que llegamos a ese desempate y que se pudo llegar al límite de los sets. La verdad me siento bien, aunque no estuve tirando como a mí me gustaría, pero eso quiere decir que ya sé que es lo que tengo que trabajar”, agregó Valencia.