Busca a su esposo desaparecido en junio

A José Raymundo Reyes se le vio el 24 de julio en Boca del Río; desde entonces la Fiscalía no ha dado información a la familia sobre algún avance en la investigación

El doctor José Raymundo Reyes desapareció el 24 de julio en Boca del Río, Veracruz, desde entonces la Fiscalía del estado no ha dado información a la familia sobre algún avance en la investigación.

Lilia Morales Meza, esposa del médico, exigió al fiscal veracruzano, Jorge Winckler Ortiz, se dé respuesta, así como ocurrió en el caso de la diputada electa, Norma Azucena Rodríguez, que fue hallada un día después.

“Que le pongan atención, como al caso de la diputada, esa fue la detonante por la cual doy estas entrevistas, me dijeron guarda silencio para no entorpecer las investigaciones, yo guardé silencio y después aparece la diputada en menos de 24 horas y digo caray, qué está pasando, cómo es posible que la diputada sí aparece y muchos desaparecidos como mi esposo que no tienen ningún cargo, ninguna función política, no se sepa nada”, afirmó.

Explicó que su esposo salió a partir de las tres y media de la tarde a hacer unos encargos, “irle a dejar dinero a su mamá, poner un libro que escribimos y de ahí regresó con su mamá, pasó al banco y se dirigía al domicilio y no volvió”.

Señaló que ella ha cooperado en todo lo que la Fiscalía le ha solicitado, desde que inició la carpeta de investigación un día después de la desaparición.

“A partir de que empecé a subir videos a redes sociales están poniendo un poco más de atención, les he dado todo lo que se, todo lo que tengo, sigo en espera de resultados de las cámaras, de todo lo que pudieran ellos ya también tener, en extorsión sí, pero de rescate no me han llamado”, comentó.

Morales Meza indicó que no ha recibido hasta el momento alguna amenaza por el llamado que ha hecho a través de redes sociales para que le ayuden en la búsqueda de su esposo, sin embargo, sabe el riesgo al que está expuesta.