Así fue como Ivonne Montero informó a su pequeña hija sobre la muerte de su padre

Ivonne Montero se vio en la necesidad de realizar una conferencia de prensa para informar si era verdad que la familia del fallecido cantante le solicitó reclamar su cuerpo.

“Cuando estaba habiendo ese problema de solicitar la entrega del cuerpo, (José Luis) me dejó saber que, si yo podía hacerlo, me pidió de favor, con mucho respeto y con mucho cariño lo hizo, yo de momento le dije: ‘corazón, no me pidas eso, no puedo, es muy complicado para mí’, y después paso más tiempo y me volvió a solicitar y yo ya iba para allá, prácticamente estaba tomando mis cosas para ayudar en lo que se pudiera, porque estoy enterada al igual que ustedes que su familia difícilmente podría viajar de pronto y al final me dijo que no era necesario por cómo habían sucedido las cosas, iban a empezar a hacer una línea de investigación porque era muy extraño lo que había sucedido, apenas se estaban dando las primeras declaraciones de la persona que estaba con él, entonces no iba a ser fácil que me dieran a mi el permiso de reclamarlo”.

Indicó que tal vez el cuerpo sea incinerado: “Tengo entendido que lo van a cremar, estarán velando su alma me parece que hoy o mañana, todavía no está (definido), todo depende de la cuestión papeleo, yo lamentablemente salgo hoy de México, le dije a Alexander y a Jaime y a José Luis (ex integrantes de Uff!): ‘por favor, avísenme de cada movimiento que hagan para yo estar presente, quiero estar independientemente de lo que haya sucedido, no quiero que se sienta solo”.

Asimismo reveló que hace un año Fabio quiso acercarse a su hija pero ella se negó a tener cualquier contacto con él; no obstante, ahora ha cambiado su forma de pensar por lo que si la familia Melanitto tiene deseos de conocer a la niña, aceptará.

Finalmente contó cómo le dijo a la pequeña sobre la muerte del cantante de Uff!

“Le dije: ‘mami es un día muy triste para mí, tu papi Fabio Melanitto está en el cielo’, y se quedó calladita. Yo puse una foto de su papá con una veladora…nos acercamos a hacer oración”.

Fuente: SDP noticias