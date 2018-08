“Saturan” el Centro por regreso a clases

Los establecimientos expendedores de útiles escolares, zapatos y uniformes estuvieron con gran afluencia de compradores

El dicho de que los mexicanos siempre dejan todo para última hora se aplica en varios aspectos de la vida y se pudo comprobar este fin de semana en el centro comercial de la ciudad.

Esto ante el último día de vacaciones y el regreso a clases, pues este día regresaron miles de estudiantes de educación básica, por lo que quienes no habían adquirido su lista de útiles escolares aprovecharon para hacerlo.

En el centro de la ciudad, principal zona comercial de la capital sonorense, se pudo ver miles de personas que acudieron a comprar lo que les hacía falta para que sus hijos tengan un buen regreso a clases.

José Roberto Aguilar es uno de los hermosillenses que acudieron este domingo a comprar útiles escolares, pues no pudo hacerlo con anterioridad, pero ya tiene lo que le hacía falta.

“La verdad antes no pude venir, la quincena cayó entre semana y ahora aproveché el día libre para comprar las cosas que hacían falta, una mochila y una memoria, lo demás ya lo tenía”, señaló.

Asimismo, Jessica Morales le tocó ir este domingo a comprar también lo que le hacía falta, aunque ella no había podido adquirirla antes por falta de recursos económicos, no porque lo haya dejado para lo último.

“Nunca me espero al último día, pero este año no pude comprar las cosas antes, no había tenido dinero, pero gracias a un dinero que me debían y me pagaron pude comprarlas antes de que mi hijo entre a clases”, afirmó.

Así entre miles de personas que se veían ir y venir por los distintos comercios del centro, concluyeron las vacaciones de verano que seguramente los jóvenes extrañaran hasta los próximos días de asueto.