Ofrece AMLO innovar energías limpias

El Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a promover la investigación en energías limpias durante su próximo mandato.

López Obrador asistió a la clausura del Mundial de Robótica, organizado por el Grupo Salinas, que preside Ricardo Salinas Pliego, en la Arena Ciudad de México.

El Presidente electo dijo que no se debe abusar de las energías fósiles no renovables.

“Tenemos que cuidar las energías no renovables, las energías fósiles; tenemos que heredar a las nuevas generaciones petróleo, gas y no derrochar nosotros nuestra generación esos recursos”, dijo ante jóvenes competidores de más de 160 países.

“Por eso es muy importante la innovación y seguir investigando, estudiando, trabajando sobre las energías limpias, renovables alternativas, como la energía eólica, solar y otras más. Y para eso es muy importante la ciencia, la tecnología, la innovación, la robótica”.

El morenista también reconoció a Salinas Pliego, presente en la ceremonia de clausura, por promover la educación e innovación con eventos como este Mundial de Robótica.

“Reconocer a los promotores de este evento, a los organizadores, reconocer de manera especial a Ricardo Salinas Pliego por preocuparse de estos foros de educación y de ciencia. Esto es el futuro.

“Vamos nosotros pronto a tomar posesión del cargo de Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

“Vamos a impulsar mucho estas actividades; ésta es la educación del futuro, esto es lo que nos va a permitir llevar a cabo los cambios que se necesitan en México y en el mundo”, indicó.

Al evento asistió Esteban Moctezuma, próximo Secretario de Educación Pública y quien presidió la Fundación Azteca.