Hasta el miércoles se normalizará abasto de agua

Fueron 16 los pozos que quedaron sin trabajar debido a la intensa lluvia del sábado en perjuicio de 150 colonias del norte de la ciudad

Agua de Hermosillo informó que de los 16 pozos que salieron de operación, han sido reincorporados 10 del área Los Bagotes y captación Sur; sin embargo, se estima que el suministro de agua potable quedará regularizado el próximo miércoles, si no se presenta algún inconveniente.

Rafael García Flores, Coordinador Operativo de la Paramunicipal, abundó que de los 1350 litros por segundo que se dejaron de inyectar a la red, se ha logrado recuperar de 300 a 400 litros por segundo y se prevé que mañana se cuenten con 800 a 900 litros por segundo.

Al salir de operación 16 pozos, ubicados en diferentes zonas de capación, resultaron afectados con falta de agua usuarios de 150 colonias comprendidas en el cuadrante del bulevar Morelos al Poniente y del bulevar Camino del Seri al bulevar Progreso, que representa el 30 por ciento del abastecimiento.

Por la inundación de las zonas de captación, después de las lluvias, ha sido difícil verificar el por qué los pozos fallaron, precisó el funcionario.

“Tenemos un sistema de telemetría, si están dadas las condiciones el equipo se arranca desde el centro de control, pero si no, el mismo equipo se protege y no opera, en estos casos no se puede hacer nada del centro de control, hay que acudir físicamente a verificar que el pozo esté en condiciones de operar, porque se podría generar un problema mayor”.

En tanto, Jesús Alberto Dorado Huitrón, Coordinador Operativa de Ingeniería de la Paramunicipal, informó que no se registraron daños importantes en infraestructura, en lo que se ha podido observar.

“Hay conducciones importantes que atraviesan arroyos y ríos, afortunadamente hasta el momento no se han presentado problemas, sobre todo la parte Oriente del municipio como Río San Miguel, Mesa del Seri, La Victoria y en el sur están intactas”, anotó.

Referente la parte Norponiente de la ciudad, básicamente el arroyo Laura Alicia Frías, aunque hubo bastante escurrimiento y se descubrió una parte de la tubería no se presentaron daños, resaltó.

Seguirá la falta de agua o baja presión

García Flores aclaró que los usuarios con faltas de agua o baja presión deben estar conscientes que esta situación podría prolongarse hasta el miércoles y tomar las medidas pertinentes, sobre todo con el regreso a clases de miles de alumnos este lunes.

“Esperamos restablecer de los mil 350 litros por segundo entre 800 y 900 litros por segundo, por ello, todavía se seguirá con problemas en las partes altas” abundó.

En los sectores más afectados se tratará de dar servicio con movimientos de válvulas, por lo menos para asegurar el suministro de agua en ciertas horas y que el usuario pueda almacenar en tinacos, tambos o recipientes adecuados, argumentó.

“Si no hay lluvias o eventos extraordinarios que causen precipitaciones pluviales mayores, en tres o cuatro días se normalizará el suministro de agua potable en la ciudad”, puntualizó.