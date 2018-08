Denuncian tandeos e inseguridad

Por: Dany Ortega

Señalan que a diario se quedan sin el abasto del vital líquido, además de que abundan los robos, los baches y “fiesteros” que casi a diario tienen reuniones y no les dejan descansar

Inseguridad, tandeos de agua, baches y fiestas hasta altas horas, son las principales problemáticas que aquejan a vecinos de la colonia Progresista, ubicada al norponiente de la ciudad.

La vecindad con colonias conflictivas, provoca que abunden los robos en viviendas que se encuentran solas durante el horario laboral, denunciaron los vecinos de este asentamiento.

Asimismo, durante un recorrido efectuado por Entorno Informativo se observaron varias calles con el pavimento deteriorado por el paso del tiempo.

Además, por en la esquina de las calles Álvaro Núñez y Américo Vespucio se encuentra una alcantarilla abierta, que según vecinos del sector mencionan, un camión recolector de basura quebró la tapadera, destapando los olores fétidos y el miedo de que alguna persona caiga en ella.

“Pasó el (camión) que recoge la basura y quebró la tapadera, tenemos miedo de que caiga un niño, lo intentamos tapar con una (tapadera) de plástico, pero pasan los carros y lo van haciendo pedazos”, señaló Angélica.

“Fiesteros” no los dejan descansar

Asimismo, varios habitantes indicaron que todas las noches se realizan fiestas hasta altas horas de la madrugada, en donde utilizan la música a alto volumen, sobre todo por la calle Martín de Valencia entre Hernán Cortez y Pánfilo Narváez, a donde asisten menores de edad quienes consumen narcóticos y bebidas alcohólicas.

“Ya estamos muy enfadados de que todos los días realicen fiestas los vecinos, de lunes a viernes hasta las dos de la mañana y los fines de semana hasta la mañana siguiente, no dejan dormir por la música tan alta, además la mayoría son menores de edad, pero la policía no acude al reporte”, manifestó un morador.

Exigen que se regularice el servicio de agua

Mientras tanto los entrevistados de la zona poniente, en las inmediaciones del bulevar Solidaridad, señalan que diariamente se va el agua potable, por lo tanto, tienen que llenar grandes tambos con el vital líquido para realizar sus actividades diarias.

“Todos los días se nos va el agua y no sabemos a qué hora va a venir, desde que inició esta colonia tenemos el mismo problema, no podemos lavar, ni limpiar y a veces ni bañarnos, porque no todos tenemos tinaco”, dijo Carmen Ramírez.

“No hay agua la mayor parte del día, pero bien que te cobran en el recibo, ese es el mayor problema que tenemos todos los vecinos”, expresó Manuela Valdez.

Predominan los robos a viviendas

Vecinos con más de 30 años residiendo en la Progresista externaron su preocupación por la falta de vigilancia y atención a las denuncias por parte de las autoridades, debido a que recientemente se han presentado los robos a casas.

“A varios vecinos le han robado, salgas o no de tu casa, los ladrones se llevan todo, y les preguntas a los mismos vecinos y según nadie se da cuenta”, comentó Alberto.

“Últimamente se han visto muchos robos de carros y en casas por personas que vienen de otras colonias de aquí cerca, te desmantelan la vivienda si sales un ratito a comprar algo, por eso todos hemos reforzado nuestras puertas, pero por donde quiera se meten los ladrones”, reveló Lucía.

Solicitan recarpeteo de varias calles

Otro de los problemas que sufren los vecinos de la colonia es la proliferación de baches, sobre todo después de cruzar el bulevar Solidaridad hacia el oriente, los cuales pueden ocasionar accidentes en personas y/o vehículos.

“Las calles parecen de la luna por todos los cráteres, esquivamos un bache, pero en frente esta otro y más grande, algunos vecinos los tapamos con tierra, pero cuando llueve se la lleva el agua y quedamos como antes”, expuso José Luis.

En general, los vecinos de la Progresista cuentan con alumbrado público, pavimento al poniente de la colonia, drenaje, servicio de recolección de basura y transporte público, sin embargo, lo que más solicitaron fue que se intensifiquen los rondines policiacos para disminuir los actos vandálicos, la regularización del servicio de agua potable y el recarpeteo de algunas calles.