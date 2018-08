Senos de Sabrina Sabrok pesan más de 5 kilos cada uno

Sabrina Sabrok volvió a operarse los senos. En la actualidad cada uno pesa más de 5 kilos.

La polémica actriz porno reveló la noticia como parte de una convocatoria con la que pretende reunir a transexuales que deseen trabajar con ella en un video musical.

“Cuando hago las convocatorias para reclutar chicas para los videos, me escriben muchas transexuales y me preguntan si ellas podrían participar conmigo, por eso me decidí y que mejor que sea para estrenar mis nuevas bubis, además yo siempre he terminado apoyado a la comunidad gay y lo seguiré haciendo”, dijo.

Interesadas deberán enviar sus fotos y vídeos a [email protected], la productora la productora Sabrok seleccionará y dará a conocer a las elegidas a través de medios de comunicación.

El casting es nacional e internacional. No se necesita experiencia.

En cuanto a su carrera, Sabrina adelantó que próximamente filmará material XXX en donde participarán transexuales, es decir, será la primera vez que tenga relaciones con ellas.

“Ellas son muy atrevidas, creo que podré hacer videos más fuertes, daré más apertura a otros estilos y otras categorías de videos, muchos hombres me piden esto. Para mi será la primera vez que tenga relaciones con una trans, yo siempre estoy abierta a explorar nuevas prácticas sexuales, será diferente pues todo lo desconocido causa incertidumbre, pero estoy dispuesta a satisfacer al público que lo pide”.

Fuente: SDP noticias