Ivonne Montero llama ‘oportunista’ a periodista de espectáculos

Tras darse a conocer la lamentable muerte del cantante Fabio Melanitto, la periodista María Luisa Valdes de Multimedios fue la primer persona en comunicarse con Ivonne Montero para darle la terrible noticia del fallecimiento de su ex pareja, sin embargo la periodista grabó y exhibió la llamada.

Cosa que hizo enojar a Ivonne Montero; a través de Twitter mandó el siguiente mensaje a María Luisa Valdes:

“Tu proceder tan oportunista de grabarme mientras me dabas tan terrible noticia, es lo más bajo que pudiste hacer. No vales como persona y mucho menos como profesional..tan sin alma, no tienes un pelo de compasión, no te sientas orgullosa de tu proeza”, escribió Montero.

Ante dicha declaración en redes la periodista dio su declaración:

“Lo reconozco. Sí soy una oportunista y soy imprudente, pero así somos los periodistas. Si a la gente le duele que le preguntemos entonces que no sean públicos. Mi trabajo es preguntar”, respondió ella en Destardes. “Sí ofrezco una disculpa, si yo hubiera escuchado que tu respuesta hubiera sido mala, no lo hubiera publicado”, dijo Valdes en un vídeo.

Fuente: SDP noticias