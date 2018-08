Frena Gallos racha del América

América igualó 1-1 ante Querétaro y puso fin a su racha de tres victorias al hilo que sostenía en las primeras cuatro jornadas del Apertura 2018.

Las Águilas se toparon ante un rival que les complicó en todo momento y que además fue capaz de secar a elementos clave como Matheus Uribe y Roger Martínez.

Gallos se ordenó en la cancha del Estadio La Corregidora y le cortó los circuitos al equipo de Miguel Herrera, quien en los últimos minutos tiró de todo su arsenal ofensivo para dañar el arco de Tiago Volpi, pero sin suerte alguna.

Querétaro no tuvo problema en cederle la iniciativa a los visitantes, que abrieron el marcador en el 36′, cuando Oribe Peralta se tiró una palomita para vencer a Volpi y poner el 1-0 en una jugada que nació desde los pies de Jorge Sánchez con la asistencia.

Pese a tener la ventaja, América no logró perforar nuevamente el arco de Gallos, que ya para la segunda parte se ordenó y no cometió errores.

Ante la postura del rival, Herrera mandó al terreno de juego a Cecilio Domínguez y Renato Ibarra, pero ninguno de los movimientos fue efectivo.

En el 74′, Camilo Sanvezzo tiró de la misma fórmula y venció a Agustín Marchesín con un testarazo para igualar el encuentro.

Ya para los últimos minutos del partido ninguno de los equipos fue claro en el ataque y las opciones de escapar con los tres puntos se diluyeron pronto.

Con este empate América llegó a 10 unidades, mientras que Querétaro registra cinco puntos.