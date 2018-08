Chabelo asegura que nunca llamó ‘pendeja’ a Verónica Castro

Netflix estrenó la serie ‘La Casa de las Flores’, la cual es protagonizada por Verónica Castro, por lo que la actriz ha sido invitada a diversos programas de televisión entre ellos Ventaneando.

Pero cuando Vero estuvo en pleno programa confesó que inició su carrera en el medio con Chabelo, pero que justo en ese momento quedó embarazada de su hijo Cristian.

“¡Cómo que estás embarazada pend…a! y no me lo dijo con voz de niño como el hablaba tierno y dulce, como lo amo. Me lo dijo como Xavier, adentro del camerino”, expresó la actriz durante entrevista.

Ante estas declaraciones, el actor salió a desmentir lo dicho por Verónica Castro, asegurando que él jamás la ha ofendido:

“Yo creo que hay una equivocación. Yo nunca me expreso así de ninguna mujer, ni de ninguna persona. La verdad no me acuerdo. No creo nunca haberle dicho una mala palabra ni hacer un mal comentario de eso. Nunca he sido capaz de criticar a una persona, mucho menos con malas palabras”.

Cabe mencionar que Verónica Castro dejó claro que se trató de un comentario sin malas intenciones, pero Chabelo asegura que tal ofensa nunca existió o no la recuerda.

Aquí el vídeo:

Fuente: SDP noticias