Sacan a flote a Linguatec y Eet Salad…Y el que está que ni mandado hacer para la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), cuyo delegado es Rolando Gutiérrez Coronado, es el presunto fraude en que están incurriendo los del Centro de Enseñanza de idiomas llamado Linguatec, por como se están pasando de lenguones y ganones en contubernio con los del restaurante Eet Salad. ¡Zaz!

Porque resulta ser que mediante ese negocio especializado en ensaladas están engatusando a la clientela, con el cuento chino de que con el simple hecho de acudir a comprar ya participan en una rifa para ganarse una beca o más bien un descuento en Linguatec, además de un cupón de consumo por $200 pesos pa´ llevarse su respectiva ensaladita, pero a la hora de la hora les salen con que es pura “picada de lechuga”.

Ya que “el truquito” consiste en que esa empresa que promueve el aprendizaje del inglés, después contacta o les llama a los que se apuntan para participar en ese sorteo hechizo o de mentiritas, al manejarles que resultaron ganadores y los citan en sus instalaciones para “amarrarlos” con la inscripción, pero la estafada ha sido descubierta por aquellos que antes han ido van hacer válido el cuponcito. ¡Ups!

Pues en lo que es el Eet Salad los hacen que “se pongan verdes de coraje”, al pretextarles que antes tienen que acudir a Linguatec, cuando se supone que sin mayores “viríguaciones” les deberían hacer efectiva la promoción, por lo que terminan “haciéndoselas de agua”, porque luego éstos les argumentan que para conseguir esa premiada o ensaladera, tienen que participar en una tómbola con todos los “suertudotes”.

Y es que en la especificación que se hace en el boleto que les entregan, se precisa muy claramente que el premiecito consiste en esa bequita y la citada cantidad para adquirir productos de ese changarro, pero ya después les cambian la pichada, de ahí el porque las quejas no se hicieran esperar, por esa obvia “tomada de pelo” de la que han estado haciendo objeto a la gente. De ese pelo.

Achacan “cuenta$ mocha$” a panistas…A quienes los siguen alcanzando sus malos actos y supuestos exce$o$, es a algunos panistas acusados de presuntos “manotello$”, entre ellos a un Adrián Espinoza, Lisette López Godínez y Raúl Herrera Sánchez, sólo por mencionar a varios de los que han sido llevados ante la Comisión Anticorrupción del PAN y no precisamente por rendir cuentas claras.

Casi por nada es que a dicho exhibido trío lo boletinaran ante el Comité Ejecutivo Nacional albiazul, en aras de que se valore o quede en estambay, si en el futuro les otorgan candidaturas internas y externas, después de demostrarse que hubo cierta opacidad o posibles desvíos en el manejo de los recursos de ese Partido, entre septiembre de 2009 y septiembre de 2015, por lo que así está la “quemada”. ¡Tómala!

No obstante y que en un documento del que se tuviera conocimiento, que fuera firmado el pasado 9 del presente mes de agosto, también afloró que determinaron no sancionar a los militantes Carlos Villalobos Organista y Mario César Cuén, ex funcionarios de la Secretaría de Hacienda en el sexenio del ex gobernador, Guillermo Padrés, por haber prescrito las acusaciones por corruptelas que les achacaban.

Con lo que una vez más se demuestra que para que la cuña apriete debe ser del mismo palo, luego de que el ex dirigente del taliPAN estatal, Leonardo Guillén, fuera el que el 29 de julio de 2016 interpusiera esa denuncia por dicha “robatinga”, por la probable desviada de las cuotas que le descontaban a la militancia, vía las chambas que desempeñaban tanto en el Gobierno del Estado, como en el Ayuntamiento.

Aunque al final y producto de esa novedad sobre esas investigaciones que iniciaran, todo hace indicar que los únicos que “quedaron en capilla” son Espinoza, y no Paz; al igual que López Godínez y Herrera Sánchez, tocante a la posición en que están ante ese instituto político, por de a cómo les perdieran la confianza, de ahí el que por algo ya se diga, que son vistos en calidad de “apestados”. ¡Ñácas!

Tendrán todo el “power” súper delegados…Ahora sí que entre más se conocen los detalles, sobre la labor que habrán de realizar los llamados súper delegado estatales del gobierno del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, queda claro que tendrán todo el “power” o las facultades para el manejo de los recursos federales, en aras de combatir la corrupción y los mal afamados “moche$”. De ese vuelo.

Ya que partiendo de la instrucción que se supiera que les acaba de dar López Obrador, a los que serán sus enlaces en las 32 Entidades, de lo que se conocerá como Programas Integrales de Desarrollo, que aquí representará Jorge Taddei Bringas, la consigna será de que la “lana” de la Federación llegue directo a las familias y sin intermediarios, y mucho menos sin pasar por las manos de diputados, alcaldes y demás.

Para el caso anticipan que tendrán el control, supervisión y vigilancia de lo que será la aplicación de esos fondos millonarios, para ahora sí invertirlos en beneficio de “Juan Pueblo”, pero sin las clásicas repartideras de “porcentaje$”, como hasta ahora se ha hecho, como consecuencia de la contratación de las conocidas como constructoras “divina$”, que es como siempre habían disfrazado esos “manoteo$”.

Tan es así que con esa nueva modalidad, es que de aquí pa´l real ya no podrá iniciarse ninguna obra sin el visto bueno de la comunidad, como parte de una estrategia que tendría visos de “presupuesto participativo”, para garantizar que sea de utilidad y efectivo, pero buscando que redunde en mejores condiciones de vida para sus habitantes, por lo que así estarán operando en directo con la gente. ¡Órale!

¿Será el Cabildo un “campo minado”?…Quien sí que va tener un verdadero “campo minado”, en lo que será el próximo Cabildo de Hermosillo, es la alcaldesa Electa de Morena, Célida López Cárdenas, debido a que cuatro de los ex candidatos a la alcaldía contra los que contendiera en los pasados comicios del 1 de julio, aceptaron el cargo para fungir como regidores en el venidero trienio. ¡Vóitelas!

De ahí el sentir que hay, de que dichos candidatos podrían pasar a ser algo así como varias “piedras en el zapato” para Célida, como son los casos de Myrna Rea Sánchez del PAN; Ernesto de Lucas Hopkins por el PRI; Carlos Alberto León García del Movimiento Ciudadano; y el ocasionado de José Guadalupe Curiel por el ya desaparecido el Movimiento Alternativo Sonorense (MAS). Así la cuña.

Porque si bien la abanderada ganadora por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) tendrá una mayoría en esa instancia, con un total de 12 ediles de su Partido, lo que aún así le significará una constante “cuña”, es lo que digan o los peros que le pongan a su gestión municipal un “Pato” De Lucas, “Charly” León, “Lupillo” Curiel y la conocida como “Dama de Hierro” de Myrna. Así el pronóstico.

Aún y cuando si se le ve por el lado amable o positivo, el que los citados “Cuatro Fantásticos” conformen ese órgano de gobierno, es que se tendría un cuerpo colegiado de lujo, con perfiles que pudieron haber sido los que gobernaran esta Capital, salvo León García y Curiel López. Ni más ni menos.

De tal suerte que así están esas designaciones inéditas que acaba de aprobar el Instituto Estatal Electoral, por no recordarse que en otra ocasión hubiera habido tantos suspirantes a la silla municipal que quisieran ese “huesito”, lo que es explicable porque ahora hay más partidos políticos, y es que en el pasado sucedía que había a quienes se les hacía de muy poca importancia esa posición. ¡Qué tal!

Queda PRD en “peligro de extinción”…Vaya que en lo que son los recuentos postelectorales, los que casi estuvieron a punto de desaparecer, son los del Partido de la Revolución Democrática (PRD), cuyo cabecilla es Miguel Ángel Armenta Ramírez, por como apenas y alcanzaran seis regidurías en el pasado proceso electoral, por lo que a ese grado es que tocaran fondo. A ese grado.

Con lo que está de más el apuntillar que los del “Perderé” prácticamente ya quedaron en peligro de extinción, hablando en términos políticos y partidistas, con todo y que se aliaran a lo que también ya quedara del taliPAN, de ahí que al final de los dos no se hiciera uno, por como en su caso poco faltó para que terminaran perdiendo hasta el registro y en un descuido hasta el modito de andar. ¡Palos!

“Pos” irónicamente hasta los del Movimiento Alternativo Sonorense (MA$), que inventara el ex perredista. José Guadalupe Curiel, y que tuvieran su debut y despedida, al no alcanzar la votación requerida del 1.5% para mantenerse como instituto político, logró colocar a nueve regidores plurinominales, en igual número de ayuntamientos, e incluso ganaron la alcaldía de Villa Hidalgo.

Más menos así estuvo el tronante fracaso de los perreduchos, como consecuencia de la división de tribus que se han traído desde hace años, razón por la cual es que ya muchos han emigrado a otros partidos políticos, sobre todo al de Morena, a lo que se le suma la falta de un auténtico liderazgo, por Armenta Ramírez nomás no haber dado el ancho, y ahí está esa debacle que sufrieran. De no creerse.

Pero el consuelo que les va quedar, es que seguirán viviendo y manteniendo$e a costilla$ de las prerrogativa$ que les continuará dando la instancia electoral, a pesar de que no se las merezcan.

