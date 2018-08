Policía lo busca por nalguear hipopótamo

La policía de Los Ángeles está investigando un extraño caso de un hombre que se grabó trepando una cerca en el zoológico de Los Ángeles para darle una nalgada a un hipopótamo, reseñó Telemundo.

El video fue grabado desde el otro lado del recinto y ensaña el momento cuando el hombre se acerca a los hipopótamos, Mara y su cría Rosie, y luego le da una ‘nalgada’ rápidamente a uno de ellos. Rosie, nacida en 2014, pareció estremecerse y se puede ver a Mara alzando la cabeza.

Se instaló un letrero prohibiendo el paso a la exhibición con los hipopótamos Rosie y Mara. Es el primer cartel de este tipo en una exhibición de animales en el zoológico de Griffith Park en Los Ángeles. Ya había carteles en la entrada del zoológico.

‘Cualquier interacción no autorizada con un animal es insegura para el animal y potencialmente insegura para el cliente’, dijo April Spurlock, una portavoz del zoológico.

Se informa que debido a que el hipopótamo no sufrió ningún daño grave, la Policía no está investigando el incidente como un caso de crueldad hacia los animales, sino como uno de ingreso ilegal, debido a que el visitante entró sin permiso en una zona no autorizada.

Los comportamientos imprudentes con estos peligrosos animales pueden conllevar consecuencias muy graves e incluso costar la vida. Así, por ejemplo, el pasado 12 de agosto un turista chino falleció tras ser atacado por un hipopótamo tras acercarse demasiado a la orilla del lago Naivasha (Kenia) para tomar una foto.

DATOS

El individuo cruzó la cerca del recinto de los hipopotamos

Fue filmado y el video se difundió en redes

Ahora, la Policía lo está buscando

Fuente: elsiglo