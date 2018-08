Los dobles contratos se usan para amedrentar jugadores, asegura ‘Chaco’ Jiménez

Los dobles contratos en el futbol nacional, los cuales incluso serán investigados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se utilizan como un mecanismo de coerción por parte de los dueños hacia los jugadores, según la percepción de Christian ‘Chaco’ Giménez.

“Utilizan al jugador para amedrentarlo con esto. ‘Me firmas esto y si no, no te contrato’. Tampoco porque ahora pasó esto, nos hacemos los sorprendimos, sucedían estas cosas. No tiene que pasar. Ni los dueños, ni el señor Kuri, ni yo, ni los jugadores, porque es una mancha para el futbol mexicano. Si queremos crecer como liga, no tiene que existir. Si nos tiramos piedra nosotros mismos y no hacemos las cosas bien. Estos pequeños detalles hay que mejorarlos”, dijo el futbolista de Pachuca en entrevista con ESPN.

Lo anterior fue ejemplificado hace un par de días por Rodrigo Salinas, elemento de Toluca, quien aseveró que en el Atlas lo mandaron a jugar con la filial debido a que se negó a rubricar un doble contrato.

Asimismo, ‘Chaco’, que forma parte de la Asociación de Futbolistas Profesionales, recomendó a sus colegas prepararse académicamente en aras de no sufrir abusos laborales y de tener armas para vivir cómodamente en un futuro.

Fuente: SDP noticias