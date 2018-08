Festeja Sergio Corona 71 años de carrera

Sus familiares también acompañaron al actor de 89 años, quién da vida a Don Tomás en la serie

Con una bienvenida sorpresa el equipo de “Como Dice el Dicho” festejó a Sergio Corona por sus 71 años de carrera artística.

Sus familiares también acompañaron al actor de 89 años, quién da vida a Don Tomás en la serie, que agradeció emocionado a los presentes.

“Que grata sorpresa, artistas, productores, directores, mi familia que vino de Acapulco, una sorpresa maravillosa de las mejores que he tenido en mi vida”, expresó Corona.

“He sido afortunado empezando por mi familia, mis padres maravillosos. He tenido suerte, amistades extraordinarias”, añadió emocionado entre lágrimas.

Luego de prepararse en danza clásica, en la Academia de la Danza, y debutar en teatro, cine y televisión, Corona dijo que se siente afortunado por compartir su trabajo con grandes artistas.

“He tenido muchas equivocaciones y oportunidades de repararlas. He alternado con grandes artistas, tengo un autógrafo de Charles Chaplin, tuve la oportunidad de trabajar con artistas admirables como Mario Moreno Cantinflas”, compartió.

Genoveva Martínez, productora de la serie, que lleva ocho años al aire, le dedicó un mensaje al entregar el reconocimiento.

“Es un detalle, una representación de lo que en la producción sentimos, 71 años es algo increíble y de mucho trabajo.

“Ha sido un privilegio y honor compartir estos ocho años contigo, el aprendizaje que tenemos contigo todos los días no hay como pagártelo”, expresó la productora.

Al finalizar, Corona partió un pastel acompañado de una porra, interpretada por sus acompañantes.