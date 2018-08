Alicia Keys rinde tributo a Aretha Franklin

Alicia Keys es de la primeras en rendir homenaje a Aretha Franklin.

La compositora estadounidense lo hace con el tema “Natural Woman”, el cual cantó durante su paso por el programa Queen Radio de Nicki Minaj en Beats 1 de Apple Music.

Además Keys recordó haber conocido a Franklin y habló sobre su legado:

“Empiezas a pensar guau, esta hermosa e increíble vida y mujer. Estaba escuchando su música mientras conducía. Es muy especial. Me siento triste, pero realmente inspirada y celebrante. Ella fue capaz de tocar a tanta gente, divinamente. Ella me tocó. Algunas de mis mejores canciones fueron inspiradas por la suya que me encantó. Hablando de reinas, ella era definitivamente la reina. Ella entró a la habitación y todos se inclinaron”.

“Creo que hay tantas veces, cuando estuve con ella, literalmente sentí que estaba cruzando una especie de vórtice”, agregó Alicia . “A veces te encuentras en una habitación y piensas: ¿qué estoy haciendo en esta habitación? ¿Como llegué aqui? Entonces has visto a alguien que solo conoces a través de tus auriculares y los ves en la vida real y estás teniendo una conversación con ellos”.

Fuente: SDP noticias