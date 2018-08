Avala “Gober” a los súper delegados

Amenazan con una huelga camionera

Se la “perdonan” a Guillermo Padrés

Continúan abonándole a la vivienda

Avala “Gober” a los súper delegados…Y la que ya dejó muy en claro, que por encima de los súper delegados, los que verdaderamente importan son los ciudadanos, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, porque lo que debe buscarse es que lleguen más recursos federales a Sonora, pero sin vulnerar la gobernabilidad de la Entidad, así como el Estado de Derecho. De ese pelo.

Luego entonces así está la visión y postura de la “Gober”, en torno al nuevo esquema de operación gubernamental que habrá de implementar el “Presi” Electo de Morena, Andrés Manuel López Obrador, con la designación de un coordinador estatal de Programas de Desarrollo, que es Jorge Taddei, y nueve subdelegados regionales que estratégicamente ubicarán en diferentes municipio. ¿Cómo la ven?

Eso como parte de una transformación operativa para hacer más eficiente el accionar de la Federación, ya que con ese cambio o medida pasarán a la historia las más de cuarenta delegaciones que nomás por estos lares había, y que significaban una gastazo millonario de más de dos mil millones de pesos en todo el País, por el exce$o de empleados que había, así como el séquito de incondicionales de los titulares.

Sin embargo y a pesar de la desinformación que todavía hay al respecto, la que ya mandó a decir ¡como quieran quiero! es Claudia, bajo la base de que pueden proponer y crear los mecanismos que gusten, pero siempre y cuando respeten los diferentes niveles de autoridad, cual es la Estatal y Municipal, como dando a entender que ella no tendría problema con eso, a lo que sí se han opuesto otros gobernadores. ¡Zaz!

Ya que a su juicio si se cumple el objetivo de hacer que los millones fluyan para concretar los proyectos para bien de los sonorenses y si además eso redundará en un mayor capital para inversiones en obras públicas, ahora sí que cualquier sistema es bueno, de ahí que por algo es que le diera la bienvenida, a partir de que el fin principal debe ser que les vaya mejor a las mayorías. Ni más ni menos.

Por tratarse de una estrategia con la que pretenden que esa “lana” federal llegue más directamente a las familias, o sea, sin los clásicos intermediarios de la actualidad, con la salvedad de que por todos los medios se está pidiendo que no se pase por alto la autonomía de las otras instancias, como son las estatales y municipales, y que por el contrario se de una suma de esfuerzos para lograr eso.

Porque en lo que corresponde al discurso que se traen, de que con esa modalidad combatirán la corrupción, ya se apuntilló que esas millonadas están blindadas por la Ley de Coordinación Fiscal, al ser etiquetadas para lo que van destinadas, de ahí que no sea fácil que “les metan mano”, no obstante que se han dado casos, de ahí que sea por eso que quieren minimizar al máximo el riesgo de posibles de$vío$.

Ciertamente que sí que es una dineral, porque sólo el año pasado los gobiernos estatales recibieron un billón 808 mil 845 millones de pesos por ese concepto, equivalente al 35% del presupuesto total de la Nación, o séase, más de una tercera parte, razón por la cual es que ahora pretendan tener un mayor control de su utilización, a fin de que sea mejor aprovechado para beneficiar a “Juan Pueblo”. Así la “línea”.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Amenazan con una huelga camionera…Por si algo le faltara al servicio del transporte urbano, resulta que ahora hasta los choferes están amenazando con estallar una huelga el próximo 27 de agosto, a las 5:00 horas de la “madrugada”, que incluiría las ciudades de Hermosillo, Obregón y Navojoa, por las diferencias que hay entre el sindicato y la empresa de Sictuhsa. ¡Pácatelas!

En lo que es un conflicto que ya está más que “cantado”, de acuerdo a lo destapado por el cabecilla sindical de los operadores que laboran para la Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte Urbano de Hermosillo (Sictuhsa), Manuel Quiñónez Leal, al destapar que incluso ya presentaron el respectivo emplazamiento ante la Junta de Conciliación y Arbitraje para esa fecha fatal. ¡Tómala!

Lo anterior derivado de que siguen batallando con el pago de las más elementales prestaciones que les deben otorgar por laborar, como son Seguro Social e Infonavit, que en conjunto suman más de $100 millones de pesos, en perjuicio de 509 trabajadores del volante, eso en base a cálculos que han hecho a ojo de buen cubero, por lo que así está ese déficit que arrastran. ¡Ñácas!

Cabe aclarar que no es un incumplimiento nada nuevo, por ser las mismas causales por las que ya antes también han amagado con paralizar los camiones, como el año anterior en que igualmente tuvieran que ponerse al corriente con lo del “Pichonavit”, después de que les metieran presión para que liquidaran alrededor de $13 millones de pesos, pero es obvio que volvieron a dejar de pagar. ¡Ups!

De tal forma que así están “midiendo defensas” con el presidente de Sictuhsa, José Luis Gerardo Moreno, al trascender que para el 24 de agosto de enfrente tienen programada una audiencia ante la Junta de Conciliación, pero con la advertencia de que de no llegar a un acuerdo, paralizarían los ruleteros, afectando a más de 200 mil usuarios, por lo que así está esa “papa caliente”. ¡Vóitelas!

Si se toma en cuenta que es un lío que se ha convertido en un círculo vicioso, por como José Luis y compañía luego luego terminan escudándose en que no realizan esa pagadera porque el Gobierno del Estado no les hace llegar los subsidios, por los que dicen que les deben más de $15 millones de pesos.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Se la “perdonan” a Guillermo Padrés…Los que siguen empeñados en “dorar la píldora”, para no “escupir pa´rriba”, son los panistas, por como es evidente que son de los que se “tapan con la misma cobija”, y para prueba está el que la Comisión Anticorrupción del CEN del taliPAN, presidida por Luis Felipe Bravo Mena, acaba de decretar que no pueden sancionar al ex gobernador, Guillermo Padrés.

Y es que a pesar del rosario de corruptelas que le achacan y por las que todavía encarcelado Padrés Elías, lo que es el ni tan Bravo de Mena salió con el cuento chino de que están impedidos para penalizarlo, ya que por estar en prisión desde el 10 de noviembre del 2016 no refrendó su militancia en el blanquiazul, y por lo tanto no pueden aplicarle una sanción a un no panista, como sí que lo amerita el caso. ¡Palos!

O séase que así está la impunidad que sigue campeando en el panismo con todo y esa obviedad, si se parte de que al “Memo” Padrés le imputaron los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, uso indebido de atribuciones y facultades, así como ejercicio abusivo de funciones, además de tráfico de influencias, falsificación de documentos y operación con recursos de procedencia ilícita, entre otras. ¡Glup!

Pero tope en eso los panuchos optaron por el pasado 9 de agosto dar por finiquitada es investigación, que iniciaran el 7 de septiembre de 2016, la cual emprendieron por oficio, ya que según esto nadie presentó una denuncia formal, por esos presuntos actos que han sido calificados como de corruptos en exceso, que a la fecha lo mantienen tras las rejas en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México. De no creerse.

Más menos así es que cerraron ese expediente negro, que llamaran “Caso Sonora”, de ahí que sea una resolución que ha sido calificada como una burla para la militancia azulada y los sonorenses en general, por ser más que evidente que encontraron ese pretexto o salida fácil para justificar el no enjuiciar al primer gobernante estatal emanado de Acción Nacional, que ahora sí que fuera debut y despedida.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Siguen abonándole a la vivienda…Dan cuenta que la que es de esas que “no dejan pasar ninguna recta por el centro”, hablando en términos beisboleros, es la titular de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES), Elly Sallard, por como ahora aprovecharán la próxima Feria de la Vivienda que promueve Canadevi, a realizarse el venidero sábado y domingo frente al Jardín Juárez. ¡Órale!

Pues en base a lo adelantado por Sallard Hernández, en el marco de ese evento que tendrá lugar en la Plaza Sonora, en el Centro de esta Capital, de las 9:00 a 17:00 horas, promocionarán la asignación de subsidios de hasta $25 mil pesos para quines tengan interés en adquirir una casa nueva, como una forma apoyarlos para que mejoren su calidad de vida, ya que sí que les servirá para completarse. ¿Qué no?

Y es que a partir de lo ventilado por la mandamás del Coves, que no es lo mismo que “dar pura coba”, la consigna es la de continuar fomentando una política para gestionar recursos que permitan diseñar ese tipo de acciones y así estar en posibilidades de ejecutar esos programas para que lleguen a los trabajadores de más bajos ingresos, es decir, a la población más vulnerable, para que pueda estrenar “un cantón”.

No por nada es que a Elia Sahara se le viera muy motivada con esa actividad que llevaran a cabo los días 18 y 19 del presente mes, en coordinación con la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), que dirige Jaime Félix Gándara, aunque también participarán los del Infonavit, Fovissste, y los de la de Promotora Inmobiliaria de Hermosillo, para hacer un solo frente.

Al Sallard ponderar que es una buena oportunidad para beneficiarse con esas subsidiadas, por aquello de que no es muy fácil conseguirlas para ponerlas a disposición de la clase trabajadora, por de a cómo en la actualidad las reglas son muy estrictas para que se apliquen con transparencia y de manera directa a quienes harán uso de esa alternativa, en aras de que se hagan de un techo para sus familias. ¡Qué tal!

Correo electrónico: [email protected]