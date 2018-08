Natasha Dupeyrón, amante de la ciencia

Aunque Natasha Dupeyrón prefiere otro tipo de géneros, sabe que la comedia es lo que actualmente está conectan­do con el público mexicano. A la actriz, quien estrenó hace unos días en Netflix La casa de las flores, se le verá como una chica fresa y amante de la ciencia en Plan V, cinta dirigi­da por Fez Noriega.

“La comedia no es mi gé­nero favorito, pero sé que le va muy bien y me encantó hacer esta película. Todos tu­vimos una química increíble, se nota en la pantalla y nos se­guimos viendo, algo que no es común. Además esta película tiene muchos mensajes, em­pezando por el hecho de que las mujeres también tenemos iniciativa para acercarnos a un hombre, o que no tienes que cambiar tu personalidad para poder encajar en algún grupo o que las personas que son completamente distintas a ti pueden llegar a ser el amor de tu vida”, expresó Natasha Dupeyrón, en entrevista con Excélsior.

Esta declaración sale a co­lación debido a la trama que se centra en una chica que tras enterarase que su novio es ho­mosexual, se dedica a ligarse a hombres vírgenes para que así ellos, al tener su primera ex­periencia sexual con ella, sean los que se enamoren y los que la traten bien. Bajo esta idea, Paulina, personaje de Dupe­yrón, se da a la tarea de regre­sar a la Universidad donde su padre dio clases de Ingeniería para ligarse a alguno de los in­trovertidos alumnos. A partir de ese momento da inicio su Plan V (Plan de ligar vírgenes).

“Es difícil dejar atrás las tendencias o los temas de los que se hablan hoy como la homosexualidad, las etique­tas a las personas o las redes sociales. Por ejemplo, hace diez años no existían las re­des sociales a este nivel y ha­blando de estereotipos, el nerd de hace diez años no es el mismo nerd de ahora. Hoy el nerd puede ser un geek o un geekster, son chicos que se la pasan en las computa­doras y son súper inteligentes. Hasta cierto punto ya se vuel­ven más interesantes que an­tes. Las redes y las tendencias van cambiando con el tiempo y eso se ve en Plan V”, explicó el director Fez Noriega, quien debutó como director de lar­gometraje hace ocho años con Te presento a Laura.

Al estar ambientada en una escuela de Ingenie­ría Robótica el equi­po de producción de Plan V contactó a especialistas en el área para que les ayudaran a cons­truir los robots que ahí aparecen.

“Los dos robots que usa­mos como básicos fueron di­señados por nosotros, pero el motor del robot fue adap­tado a nuestro diseño por gente que venía tanto del Politécnico, como de una es­cuela técnica de Guadalajara”, explicó Fez Noriega.

“Las peleas de robots que ves en la pantalla, los esta­ban manejando sus creadores. Fue im­presionante y de hecho tuvimos que tomar unas clases especiales para en­tender un poco de los robots y su fun­cionamiento”, pre­cisó Dupeyrón.

Plan V se filmó durante cinco semanas en la Ciudad de México y Guadalajara a fi­nales del 2015 y principios de 2016.