Muere la dama del soul Aretha Franklin

Aretha Franklin, la dama del soul, R&B y gospel, ha muerto.

La cantautora estadounidense falleció este jueves a los 76 años de edad tras una larga batalla contra el cáncer de páncreas, perdió al menos 39 kilos debido a su precario estado de salud, pero en el que ella se aferraba a vivir.

Debido a que los médicos temían que su muerte ocurriera en cualquier momento, solicitaron hace una semana a su familia reunir a sus seres queridos para “darle el último adiós”. Hoy finalmente, se soltó.

El 7 de noviembre de 2017 ofreció su última actuación. Fueron los asistentes al vigésimo quinto aniversario de la Fundación Elton John contra el VIH SIDA en la ciudad de Nueva York quienes pudieron escucharla por última vez.

La admiración y respeto por la cantante fue en aumento en la década de 1960 cuando se consolidó como una estrella del soul, fama que utilizó a favor de los derechos raciales en Estados Unidos así como de la liberación femenina.

En 1987 se convirtió en la primera mujer en entrar en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

Su legado musical está encabezado por temas como “Respect”, “(Sweet Sweet Baby) Since You’ve Been Gone”, “Think”, “I Say a Little Prayer”, “Spanish Harlem”, “Day Dreaming” y “Freeway of Love”, entre muchos otros.

I Say A Little Prayer (For You) fue compuesta por Burt Bacharach y Hal David. Originalmente pertenece a Dionne Warwick, pero ésta se convirtió en un hit en la voz de Aretha.

Fuente: SDP noticias