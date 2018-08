Harán huelga choferes de camiones urbanos

En caso de que los concesionarios del transporte urbano no cumplan con el pago de adeudos que suman alrededor de 116 millones de pesos, operadores de este servicio estallarán en huelga para el 27 de agosto en esta capital, Ciudad Obregón y Navojoa.

Esta medida de presión en contra de los concesionarios de Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte Urbano en Hermosillo (Sictuhsa), afectaría a por lo menos mil 200 usuarios diarios, por el paro de 200 camiones, los cuales podrían ser más por apoyo de las demás empresas.

El secretario general del sindicato de operadores de Sictuhsa, Manuel Quiñonez Leal aseveró que el viernes 24 de agosto tendrán una audiencia, en donde de no llegar a un acuerdo, romperán pláticas e iniciarán la huelga a partir de las 05:00 horas del lunes 27 de agosto.

Indicó que desde inicios de este año han tenido problemas con el pago de aportaciones por parte de la empresa para el IMSS, Infonavit y prestaciones a las que, como trabajadores, tienen derecho.

Detalló que en el IMSS Sictuhsa tiene un adeudo de alrededor de 100 millones de pesos, lo cual ha causado que empleados acudan a atenderse, pero no se les preste el servicio por no estar afiliados.

En lo que respecta a Infonavit se dejó de pagar y se deben 13 millones de pesos aproximadamente, mientras que en el caso de la caja de ahorro los empleados han aportado cerca de 3 millones de pesos, los cuales no les han sido entregados.

“La situación se ha puesto ya muy delicada, muy grave en esas cuestiones, la molestia se ha generalizado entre los compañeros, nosotros hemos tenido pláticas semanales con la empresa y siempre es lo mismo, decir no tengo, la escusa más grande es que el Gobierno no ha pagado, pero con todo respeto, a nosotros no nos interesa, quien nos debe es la empresa”, expuso.

Tan sólo de Sictuhsa son alrededor de 600 trabajadores afectados por esta situación, más los que sumarán de Obregón y Navojoa, donde se sumarán cerca de 120 y 60 camiones al paro de labores, por tener los mismos conflictos con sus empresas.

Pagos de Gobierno no alcanzan: Sictuhsa

Al respecto, el presidente de Sictuhsa, José Luis Gerardo Moreno, aceptó la existencia de los adeudos, pero no han podido solventarlos porque el continuar con la operación diaria les impide cumplir al 100 por ciento con los trabajadores.

“Con los incrementos que ha habido este año en el combustible, tenemos que pagar el combustible si no al otro día no salimos y eso nos ha impedido cumplirles a los trabajadores, cada vez nos hemos ido endeudando con ellos más y es un reclamo completamente justo”, consideró.

Enfatizó que han buscado acercamientos con el Gobierno del Estado para dos posibles soluciones, que se modifique la tarifa o incremente el subsidio para solventar los temas de operación.

Reveló que el Gobierno estatal tiene un retraso en el pago de los subsidios por concepto de estudiantes de dos meses, sin embargo el problema es que la cantidad fija que destinó como contribución no cubre el costo real de operación.

“El Gobierno del Estado tiene destinado 15 millones de pesos para repartir entre Hermosillo, Obregón, Guaymas y Navojoa, se distribuye ese recurso, pero realmente no cubre la tarifa promedio técnica que se aprobó el año pasado”, señaló.

Busca DGT llegar a acuerdos para evitar huelga

A su vez, el titular de la Dirección General del Transporte, Carlos Morales Buelna, subrayó que han estado en pláticas con los concesionarios y buscan llegar a acuerdos para que los empleados no estallen la huelga.

Indicó que en el transcurso de este mes quedarían subsanados los adeudos de los meses de junio y julio a los concesionarios, pero en el tema de un posible aumento a la tarifa o de subsidio, le compete al Consejo Ciudadano del Transporte.

“Estaríamos al día en el transcurso de este mes en los subsidios que el Gobierno le debe a las empresas integradoras. El subsidio es de 15 millones de pesos mensuales, se divide entre el subsidio de transporte al estudiante y el subsidio operativo”, comentó.

Dijo que las empresas que cuentan con sindicatos anualmente tienen pláticas para ver los compromisos que se cumplieron y los que no, por lo que esperan que no habrá huelga que afecte a los usuarios, sin embargo, en caso de ocurrir, estarían en condiciones de ofrecer un servicio alterno.

“El Estado sólo está para que la operación del servicio sea acorde a la necesidad del usuario y en ese sentido estamos trabajando y llegando a acuerdos con las empresas integradoras que no sólo es Sictuhsa, sino en otras partes del Estado para poder llevar un mejor servicio al ciudadano”, puntualizó.