Se pasa de abusón Lorenzo de Cima con trabajadores de Guaymas

De plano que el que se pasó de largo o de abusón es el todavía alcalde de Guaymas y futuro regidor panista, Lorenzo de Cima, ya que descontó vía nómina créditos a trabajadores, sin embargo, no reportó el pago a las empresas crediticias, por lo que ahora los deudores están en el buró de crédito y el dinero descontado vaya usted a saber en dónde quedó.

A menos de un mes de que entregue la estafeta a la regidora electa, Sara Valle Dessens, a quien le dejará una gran bronca, en todos los aspectos, los empleados municipales no hallan la puerta.

Y es que ante la cercanía del regreso a clases, varios de ellos decidieron hacer uso de su crédito y se encontraron con la sorpresa de que no podían porque están boletinados como morosos por un crédito suscrito con una empresa de muebles y ropa, pese a que cada quincena el Ayuntamiento les descontó de su salario el importe que adeudaban para hacerlo llegar al citado establecimiento, aunque evidentemente no lo hizo.

De esta manera, los empleados ahora buscan recuperar lo que les descontaron o robaron y exigen que sea antes de que termine esta administración que tristemente encabeza Lorenzo de Cima, para que no les “hagan de agua” sus aportaciones…

El PAN se lava las manos y no sancionará a Padrés por corrupción

Y ya que hablamos de panistas señalados por actos de corrupción, el exgobernador Guillermo Padrés no será sancionado por la Comisión Anticorrupción del Partido Acción Nacional, ya que no aparece en el padrón de militantes, en pocas palabras, porque no pueden sancionar a quien no es su afiliado… Qué conveniente!

De esta manera, el citado organismo del blanquiazul no puede sancionar al exmandatario sonorense, quien actualmente está preso por el delito de lavado de dinero, por lo que determinaron suspender el caso.

Por lo anterior esa instancia del PAN declaró “totalmente concluido” el procedimiento contra Padrés Elías, y ordenó que se archive el expediente… No se puede negar que hay quien tiene mucha suerte … o mucha lana, venga de donde venga…

Revisarán Secretaría del Trabajo y CEDH condiciones de trabajo en empresas

Luego de hechos ocurridos en la maquiladora Leoni, en donde los empleados tuvieron que parar labores por un nocivo ambiente laboral, en el que les regulaban hasta el tiempo para ir al sanitario, lo cual afortunadamente ya se solucionó con el cambio de gerente, nos parece por demás oportuno el que la Secretaría del Trabajo y la CEDH realicen revisiones en las empresas.

Y es que de acuerdo con datos recientes de organismos internacionales México es el segundo país con mayor estrés laboral en el mundo, solo por debajo de China y de acuerdo con estudios de investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el 85 por ciento de las empresas del país son tóxicas, ya que no cuentan con las condiciones adecuadas para el desempeño de sus trabajadores.

Además, según la firma consultora extranjera, AON, el estrés laboral provoca pérdidas anuales estimadas en 16 mil millones de pesos en perjuicio del sector productivo ¿cómo la ve?

Por ello nos parece por demás importante y oportuno que los titulares de la Secretaría del Trabajo, Horacio Valenzuela y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Pedro González Avilés, hayan acordado realizar estas revisiones en empresas, sobre todo en aquellas con gran cantidad de personal, para garantizar las condiciones de trabajo y que éstas sean saludables.

Hay que recordar que el estrés causa enfermedades más allá del mismo padecimiento, por lo que nadie quiere un empleado que constantemente se esté incapacitando o que no rinda lo suficiente y muchas veces el patrón no se percata que es el causante de esas enfermedades, por lo que se convierte en el cuento de nunca acabar.

Cabe señalar que hay empresas extrajeras asentadas en México como Google, Microsoft y Uber, por señalar algunas, que conscientes de esta problemática, han acondicionado sus espacios laborales, con áreas de relajación, meditación, gimnasios, biblioteca y hasta deportivas.

De esta manera, logran mantener desestresados a sus trabajadores y obtienen mejores rendimientos, sin embargo, pese a los resultados exitosos, pocas empresas optan por seguir ese ejemplo.

