Fallece Aretha Franklin a los 76 años

Aretha Franklin, la celebrada cantante estadounidense que interpretó clásicos como “Think”, “I Say a Little Prayer” y su emblemático “Respect”, falleció de cáncer de páncreas a los 76 años.

“En uno de los momentos más oscuros de nuestras vidas, no hallamos las palabras para expresar el dolor que tenemos. Hemos perdido a la matriarca y al centro de nuestra familia. El amor que tenía por sus hijos, nietos, sobrinas, sobrinos y primos no tenía límites”, dijeron los familiares de la intérprete en un comunicado.

Franklin fue la vocalista popular más grande de su época. Sus dones, naturales y adquiridos, eran su mezzosoprano con rango de cuatro octavas, su pasión por el góspel y la habilidad de canalizar el dolor personal en canciones liberadoras.

Grabó cientos de temas y tuvo docenas de éxitos a lo largo de medio siglo, incluyendo 20 que alcanzaron el No. 1 en las listas de R&B. Su reputación fue definida por una extraordinaria serie de éxitos en el Top 10 a fines de la década de 1960, desde “(You Make Me Feel Like) A Natural Woman”, hasta “Chain of Fools” y “Respect”.

Otras cantantes la veneraban por su eminencia y líderes políticos y cívicos la trataban como una colega. El reverendo Martin Luther King Jr. le hizo entrega de su primer Disco de Oro, y Franklin cantó en el funeral del líder de los derechos civiles en 1968. Actuó en las investiduras de los presidentes Bill Clinton y Jimmy Carter, y en el funeral de la pionera por los derechos civiles Rosa Parks.

Además Clinton le dio a Franklin la Medalla Nacional de Artes. El Presidente George W. Bush le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad, el máximo honor de la nación a un civil, en 2005.

El encuentro más conocido de Franklin con un Presidente fue en enero de 2009, cuando cantó “My Country ‘tis of Thee” en la toma de posesión de Barack Obama.