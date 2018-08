Podría “El Pato” De Lucas rendir protesta como regidor de Hermosillo

Ernesto De Lucas Hopkins, ex candidato del PRI, Panal y PVEM, a la presidencia municipal de Hermosillo, desde el 1 de julio pasado, cuando fueron las elecciones, se “perdió” y nadie sabe en donde se encuentra.

Las autoridades electorales ya lo ubican como regidor de la próxima administración (2018-2021) que encabezará la alcaldesa de Morena, Célida López Cárdenas. Sin embargo, él todavía no ha dicho que sí. Tampoco su partido (PRI), sabe si aceptará o no el cargo público.

Se dice mucho del popular “Pato” De Lucas, pero la realidad nadie sabe nada de él. Unos aseguran que regresará a la administración pública estatal con su amiga la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano. Recuerden que antes de ser candidato a la alcaldía era titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC); podría regresar al puesto que todavía está acéfalo. O a cualquier otra dependencia, porque es un joven talentoso y trabajador, lo que sea de cada quién.

La Gobernadora se encuentra en una etapa de reordenamiento en la administración estatal y muy bien podría el tocayo ocupar un nuevo puesto en esta reubicación. Creo que la mandataria estatal debe de aprovechar la experiencia y el talento del “El Pato” para los próximos tres años de su gobierno. A lo mejor de un momento a otro sabemos algo de De Lucas Hopkins, que debe de estar en algún lugar de Sonora. Se decía que andaba en el extranjero, pero ya debe de haber regresado.

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, le pasó la lista de los todos los regidores plurinominales a la próxima alcaldesa de Hermosillo, López Cárdenas, y en ella aparece el nombre de Ernesto De Lucas Hopkin, por lo que es muy posible tome protesta como tal, aunque después renuncie o pida licencia para ocupar otro puesto en el Gobierno del Estado de Sonora. A lo mejor en los nuevos cargos públicos que anuncie la Gobernadora viene en la lista “el patito”.

“Que coman los que nos dan de comer”: López Obrador

El próximo Gobierno federal fusionará las empresas paraestatales Diconsa y Liconsa para generar a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), que proveerá 36 productos de la canasta básica a las zonas más remotas del país, informó el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

Destacó que su administración revitalizará el campo y la ganadería mediante la producción de fertilizantes, la compra de cabezas de ganado, y el establecimiento de precios de garantía.

“Vamos a rescatar al campo y vamos a rescatar a los pobladores del campo. Lo digo en una frase: que coman los que nos dan de comer”, afirmó en conferencia de prensa.

El presidente electo insistió en que el secretario de Agricultura será Víctor Villalobos, y estará acompañado de los subsecretarios Miguel García; de Autosuficiencia Alimentaria, Víctor Suárez Carrera; Ignacio Ovalle, director de la empresa Segalmex; y David Monreal de Ganadería.

Entre los programas más relevantes del sector estarán el poner a disposición de los ganaderos un millón de becerras y 50 mil sementales que serán entregados a crédito a la palabra.

La generación de fertilizantes en plantas propiedad de gobierno, y la promoción de agricultura de auto consumo…Órale, qué bien.

Que no se confíen los propietarios de carros “chuecos”; podrían decomisarlos

Que no se confíen los propietarios de vehículos extranjeros de que no habrá decomisos, porque al llegar el nuevo gobierno federal todo puede suceder. En Hermosillo circulan muchos autos de lujo y de modelo recientes con placas de las “pafas” y esto siempre ha estado prohibido por las autoridades. La gente abusa de la buena fe de las autoridades locales y federal, pasando de contrabando unidades Mercedes Benz, BMW, deportivos, entre otros. Hay que recordar que se permiten la entrada de vehículos de modelos atrasados (10 años) y que sean de trabajo.

Las afiliadoras de autos extranjeros tienen mucha culpa al otorgar láminas (placas) a los dueños de vehículos de procedencia extranjera de modelo reciente y de lujo. Esto provoca que las agencias de venta de autos nacionales se quejen ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En las ciudades fronterizas ya empezaron a decomisar y dicen que luego seguirán con el resto del país, empezando con las entidades que colindan con los Estados Unidos, como Sonora.

En Sonora existe preocupación de las familias que por necesidad adquirieron autos de los también conocidos como “chocolates”. En la frontera no hay temor por ser “zona libre”, pero en el resto del estado sí. Los federales ya empezaron a quitar vehículos con el apoyo del Ejército. Esto está sucediendo en Baja California, para luego extenderse por toda la frontera. Todavía hay tiempo para que las autoridades den marcha atrás… Al menos que sea una orden del nuevo gobierno.

No creo que el nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador (que ya me empieza a caer bien, porque apoyará al béisbol), empiece su administración decomisando autos “chuecos”, haciéndolo, desde luego, en la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, que ya le cedió el poder. Esta medida afecta a familias de escasos recursos económicos, gente trabajadora y buena, que no busca lujos, sino un vehículo para trasladarse a sus centros de trabajo. Ojalá se dé marcha atrás.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: Dios nos regala 24 horas al día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.